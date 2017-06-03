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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

معاون صنعت، معدن وتجارت بوشهر:

مطالعات شناسایی قیر طبیعی و فسفات در استان بوشهر انجام می‌شود

مطالعات شناسایی قیر طبیعی و فسفات در استان بوشهر انجام می‌شود

بوشهر - معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر از انعقاد قرارداد مطالعه فاز شناسایی قیر طبیعی و فسفات شامل سه گستره مطالعاتی در پهنه استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر، حسن بحرینی گفت: انعقاد این قرارداد به‌منظور شناسایی مواد معدنی بیتومین(قیر طبیعی) و فسفات در شهرستان‌های دشتی و دشتستان انجام شده است.

بحرینی افزود: مدت اجرای این قرارداد ۱۰ ماه است که مطابق مفاد آن مشاور نسبت به جمع آوری گزارش‌ها، مدارک مرتبط با زمین شناسی و اکتشاف قیر طبیعی و فسفات در گستره مطالعاتی و مناطق مجاور، نقشه‌های زمین شناسی و توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای، عملیات میدانی و کنترل صحرایی، نمونه برداری از رخنمون‌های معدنی و واحد های سنگی مرتبط با کانه زایی به همراه ثبت تصاویر، انجام آنالیز و آزمایش های لازم ، تجزیه و تحلیل نتایج و تهیه گزارش نهایی شامل مشخص کردن مناطق امید بخش برای اکتشاف در فاز پی‌جویی، تهیه شناسنامه پهنه و محدوده های امیدبخش و ایجاد پایگاه داده لایه های اطلاعاتی و غیره را اقدام می‌کند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تصریح کرد: مساحت پهنه قیر طبیعی و فسفات بوشهر ۲ هزار و ۴۲۲ کیلومترمربع واقع در شهرستان‌های دشتی و دشتستان است که مشاور این طرح ( شرکت توسعه علوم زمین) عملیات شناسایی را آغاز کرده و تا کنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 3995565

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