به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر، حسن بحرینی گفت: انعقاد این قرارداد به‌منظور شناسایی مواد معدنی بیتومین(قیر طبیعی) و فسفات در شهرستان‌های دشتی و دشتستان انجام شده است.

بحرینی افزود: مدت اجرای این قرارداد ۱۰ ماه است که مطابق مفاد آن مشاور نسبت به جمع آوری گزارش‌ها، مدارک مرتبط با زمین شناسی و اکتشاف قیر طبیعی و فسفات در گستره مطالعاتی و مناطق مجاور، نقشه‌های زمین شناسی و توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای، عملیات میدانی و کنترل صحرایی، نمونه برداری از رخنمون‌های معدنی و واحد های سنگی مرتبط با کانه زایی به همراه ثبت تصاویر، انجام آنالیز و آزمایش های لازم ، تجزیه و تحلیل نتایج و تهیه گزارش نهایی شامل مشخص کردن مناطق امید بخش برای اکتشاف در فاز پی‌جویی، تهیه شناسنامه پهنه و محدوده های امیدبخش و ایجاد پایگاه داده لایه های اطلاعاتی و غیره را اقدام می‌کند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تصریح کرد: مساحت پهنه قیر طبیعی و فسفات بوشهر ۲ هزار و ۴۲۲ کیلومترمربع واقع در شهرستان‌های دشتی و دشتستان است که مشاور این طرح ( شرکت توسعه علوم زمین) عملیات شناسایی را آغاز کرده و تا کنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.