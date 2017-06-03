خسارتی که چهار سال ماندگار است/امسال تولید انار در سرایان نداریم

موسی سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر سرمای آخر فصل و بهاره امسال بالغ بر پنج هزار و ۹۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی سرایان خسارت دیده اند.

وی، حجم این خسارات را ۱۵۶ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: از این میزان ۱۰۳ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان مربوط به محصول انار بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۵۵۵ هکتار از باغات شهرستان زیر کشت انار قرار دارد، بیان داشت: سرما امسال به یک هزار هکتار از این باغات خسارت زده است.

نابودی ۸۰ درصد باغات انار

سلیمانی با بیان اینکه انارهایی که خسارت دیده اند به صورت ۱۰۰ از بین رفته و امسال هیچ محصول اناری در شهرستان نخواهیم داشت، عنوان داشت: خسارت باغات نیز به صورت ۸۰ درصد بوده و این یعنی ۸۰ درصد باغات شهرستان تا چهار سال آینده محصول نخواهند داد.

به گفته وی شهرستان سرایان از نظر تولید انار در رتبه دوم استان قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان همچنین از خسارت سرماه به سه هزار و ۳۳۹ هکتار از اراضی زیر کشت زعفران شهرستان خبر داد و گفت: علاوه بر این امسال بر اثر سرما آخر فصل و بهاره یک هزار و ۴۷۰ هکتار از سایر محصولات کشاورزی شهرستان خسارت دیده اند.