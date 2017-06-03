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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

پیش‌بینی افزایش دما در کشور تا پایان هفته

پیش‌بینی افزایش دما در کشور تا پایان هفته

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع هواشناسی گفت: آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده برقراری جوی نسبتا آرام تا پایان هفته همراه با روند افزایش دما در کشور است.

احد وظیفه در گفتگو با حبرنگار مهر، با اشاره به اینکه  بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده برقراری جوی نسبتا آرام تا پایان هفته همراه با روند افزایش دما در کشور است، اظهار کرد: تنها در روزهای شنبه در برخی مناطق شمال شرق، ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز گاهی شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد خواهیم بود که این ناپایداری‌ها در روز یکشنبه(۱۴ خرداد) ضعیف‌تر و تنها به بخشهایی از شمال شرق کشور و ارتفاعات مرکزی البرز محدود می‌شود.

وی افزود: طی یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج است و در روز یکشنبه از ارتفاع امواج و شدت وزش باد بطور نسبی کاسته خواهد شد. روز دوشنبه (۱۵ خرداد) تنها در ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز گاهی ناپایداری‌هایی به شکل افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وظیفه در پایان درباره وضعیت آسمان تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران روز یکشنبه صاف، گاهی همراه با وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه صاف، گاهی همراه با وزش باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

کد مطلب 3995609

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