احد وظیفه در گفتگو با حبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده برقراری جوی نسبتا آرام تا پایان هفته همراه با روند افزایش دما در کشور است، اظهار کرد: تنها در روزهای شنبه در برخی مناطق شمال شرق، ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز گاهی شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد خواهیم بود که این ناپایداری‌ها در روز یکشنبه(۱۴ خرداد) ضعیف‌تر و تنها به بخشهایی از شمال شرق کشور و ارتفاعات مرکزی البرز محدود می‌شود.

وی افزود: طی یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج است و در روز یکشنبه از ارتفاع امواج و شدت وزش باد بطور نسبی کاسته خواهد شد. روز دوشنبه (۱۵ خرداد) تنها در ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز گاهی ناپایداری‌هایی به شکل افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وظیفه در پایان درباره وضعیت آسمان تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران روز یکشنبه صاف، گاهی همراه با وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه صاف، گاهی همراه با وزش باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.