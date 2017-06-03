به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سپاه انصارالمهدی(عج)زنجان، در بیانیه سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان که بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) منتشرشده، آمده است: امام خمینی (ره) ایران اسلامی را در تراز "ام القرای مسلمین" قرار داد که از مهم ترین شاخص‌ها و مولفه‌های معرّف آن می توان به "رهبری دینی" ، "نظام حکومتی مبتنی بر اسلام و قرآن" ، "دشمن شناسی و استکبارستیزی" و "برخورداری از توانمندی‌های راهبردی و بازدارنده" اشاره کرد.

این بیانیه می افزاید: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین رخدادهای تاریخ بشری که تحولات شگرف و غافلگیر کننده‌ای را فراتر از جغرافیای ایران رقم زد، در جای جای عالم با نام معمار کبیر و حکیم خود امام خمینی(ره) عجین و با آرمان‌های منحصربفرد خود شناخته شود.

در این بیانیه عنوان شده است: امام خمینی(ره) اسلام ناب، انقلابی و مقتدر را پس از قرن‌ها از محاق مظلومیت و مهجوریت بیرون آورد و با بنیان نهادن نظام جمهوری اسلامی ایران بر محور "اسلامیت" و "جمهوریت" و طرح اندیشه‌ها و ایده‌های مبتنی بر دین‌گرایی و سلطه‌گریزی جوامع، قدرت‌های استکباری را با چالش جدی مواجه ساخت.

در بیانیه سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان که بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) عنوان شده است: شناخت آرمان‌های امام خمینی(ره) و طرح‌ها و نقش‌هایی که ایشان برای رهایی جوامع و ملل از استیلای سلطه‌گران و راهیابی آنان به زندگی سعادتمندانه و عزت‌مندانه ارائه کردند، از نکات مهم و حائز اهمیت در هر مقطع زمانی قلمداد می شود و از آن‌جا که اهداف و آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، برخاسته از جهان‌بینی توحیدی و اصول، مبانی و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص) و هدایت الهی بشریت بود به سرعت کانون توجه آحاد مردم جهان به ویژه امت اسلام قرار گرفت و زمینه‌های شکل‌گیری "بیداری و مقاومت اسلامی" در جغرافیای اسلام و خیزش ضد سلطه و استکبار را در فراتر از سرزمین‌های مسلمین رقم زد.

این بیانیه می افزاید: در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران، با همت، اراده و باور عمیق امام حاضر انقلاب و امت اسلامی، خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) بحمدالله گفتمان امام (ره) و انقلاب اسلامی فراتر از ایران اسلامی جامعه جهانی را تحت تأثیرات شگرف خود قرار داده است و با تحکیم قدرت اسلام در اضلاع هندسه قدرت جهانی، دو قطبی "سلطه گر" و "سلطه پذیر" را با قطب "سلطه ستیزی" به چالش کشیده است.

در بیانیه سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان که بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) آمده است: امام خمینی (ره) ایران اسلامی را در تراز "ام القرای مسلمین" قرار داد که از مهم ترین شاخص ها و مولفه های معرّف آن می توان به "رهبری دینی" ، "نظام حکومتی مبتنی بر اسلام و قرآن" ، "دشمن شناسی و استکبارستیزی" ، "دفاع همه جانبه از مستضعفین و محرومین جهان" ، "مجاهدت در ترویج اسلام ناب و انقلابی" و "برخورداری از توانمندی های راهبردی و بازدارنده" اشاره کرد.

در این بیانیه عنوان شده است: ما پاسداران و بسیجیان سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان ضمن دعوت از آحاد و اقشار مختلف ملت ایران برای شرکت در آئین های پاسداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و یوم الله 15 خرداد و تجدید میثاق با آرمان های بلند امام (ره) و شهدا و بیعت مجدد با امام خامنه ای عزیز (مد ظله العالی)، اعلام می داریم: تردیدی نیست اکنون که ولی فقیه زمان و امام امت خامنه ای عزیز(مدظله العالی) در خط پاسداری از مکتب و راه امام راحل (ره) فرمان "جهاد کبیر" داده است آحاد مردم و مسئولین کشور به عنوان مجاهدان عرصه جنگ نامتقارن فرهنگی با "نه گفتن به دشمن" پرچمی که خمینی کبیر(ره) با برافراشتن آن در عصر جاهلیت مدرن، ایران اسلامی را بر بلندای قله های عزت و عظمت جهانی قرار داده است را همچنان در اهتزاز نگه داشته و به اصحاب "شیطان اکبر" و "طاغوت اعظم" ، آمریکای حیله گر اجازه عرض اندام ندهند.

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