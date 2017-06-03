برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره) در هشترود

حجت الاسلام یعقوب اباذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مراسم ارتحال برای حضرت امام پاسداشت ارزش ها وارمان های انقلاب است.

وی سپس گفت: امام خمینی درعصر و زمان ما نمادی از توکل به خدا و ایثار و از خودگذشتگی است و لذا برگزاری مراسم ارتحال این بزرگ مرد به نوعی پاسداشت ارزش هایی چون ایثار واز گذشتگی برای نجات بشر است.

وی تاکید کرد: هرچه مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ره باشکوه تر برگزار شود در واقع ادای دینی به آموزه هایی است که مورد تاکید عقل بشر و دین است.

اباذری با اشاره به اینکه سالگرد ارتحال امام یک حادثه عادی و تجمع و مجلس ختم نیست، افزود: حضور گسترده مردم و مسئولان در مراسم های ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است.

وی در پایان یادآوری کرد: مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ۱۴خرداد ساعت ۱۱:۳۰ در مسجد جامع هشترود برگزار می شود.