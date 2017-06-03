دستگیری عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ دوم محمدعلی آدینه‌لو افزود: درپی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی مراتب در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت و برابر اظهار شاکیه، فردی ناشناس در یکی از شبکه‌های اقدام به نشر اکاذیب و هتک حیثیت وی نموده بود.

وی خاطرنشان کرد: پس از اخذ مستندات و اظهارات با همکاری شاکیه و اقدامات فنی و شیوه شگردهای خاص پلیسی نسبت به شناسایی متهم اقدام گردید.همچنین با اخذ دستور قضایی مبنی بر جلب متهم با حضور در محل نسبت به جلب وی اقدام گردید و ادله جرم شامل گوشی تلفن همراه کشف و به این پلیس دلالت شد.

آدینه‌لو ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه متهم سعی میکرد با اظهارات ضد و نقیض، خود را بی‌گناه جلوه داده ومسیر تحقیقات مأموران را به انحراف بکشاند.ولی با حضور شاکی پرونده و مواجهه شدن با مستندات و مدارک جمع آوری شده از سوی کارشناسان به بزه ارتکابی معترف شد .

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: متهم در اظهارات خود بیان داشت به دلیل اختلاف به وجود آمده درمحیط کاری به منظور تخریب شخصیت و جایگاه شغلی شاکیه مرتکب بزه و هتک حرمت مشارالیه را فراهم نموده است.

آدینه‌لو ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه‌های اجتماعی هشدارداد: اشخاصی که با ایجاد پروفایل مجرمانه موجبات ناراحتی افراد دیگر را فراهم آورند در سریع‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و تحویل دستگاه عدالت خواهند شد.

وی گفت : به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می کنند، هشدار داده می شود طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه ای با اثبات عمل مجرمانه آنها باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.