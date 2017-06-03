درخواست مساعدت استاندار سیستان وبلوچستان از رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌ عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، در پی افزایش بی‌سابقه دما در استان، استاندار سیستان و بلوچستان در 3 مکاتبه از رئیس جمهور درخواست کرد نسبت به تامین ولتاژ مورد نیاز استان و جلوگیری از ایجاد خسارات بیشتر به لوازم و تجهیزات برقی، تامین 30 دستگاه تانکر 30 هزار لیتری جهت استفاده در شبکه آبرسانی سیار و تغییر تعرفه برق خانگی مساعدت لازم صورت گیرد.

در این نامه‌ها آمده است: مردم استان سیستان و بلوچستان از شمال تا جنوب در روزهای اخیر دمای بالای 50 درجه سانتی گراد را تجربه کرده اند که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده و این روند همچنان تداوم دارد؛ این موضوع باعث جهش مصرف برق در استان شده و به دلیل عدم تکمیل پروژه های نیروگاهی افت ولتاژ را نیز به همراه داشته است.

این گزارش می افزاید: جهت تامین ولتاژ مورد نیاز استان و جلوگیری از ایجاد خسارت های بیشتر به لوازم و تجهیزات برقی مردمان صبور این خطه از میهن اسلامی، مساعدت لازم برای تامین اعتبار مورد نیاز در راستای تکمیل و بهره برداری از 13 پروژه بخش انتقال برق در سطح استان به مبلغ 2085 میلیارد ریال مبذول فرمایند.

همچنین بالا بودن سرانه مصرف برق مشترکین نسبت به سایر مناطق کشور، مبلغ صورتحساب‌های برق مصرفی را به شدت افزایش داده به‌گونه‌ای که مردم شریف و نجیب این دیار از پرداخت آن عاجز بوده و این مسئله تبعات و معضلات اجتماعی زیادی را به همراه داشته است.

لذا با توجه به شرایط دشوار آب و هوایی استان، عدم تمکن مالی عامه شهروندان در پرداخت بهای صورتحساب‌های سنگین برق مصرفی و به‌منظور متعارف‌نمودن صورتحساب های مزبور، مستدعی است دستور فرمایند با پیشنهادات تغییر تعرفه برق خانگی موافقت فرمایند.

در یکی از این نامه‌ها آمده است: با توجه به پراکندگی روستاها در پهنه گسترده این سرزمین و نظر به اینکه بیش از 1200 روستا به صورت سقایی آب‌رسانی سیار می‌شوند، خواهشمند است دستور فرمایند مساعدت لازم برای تامین 30 دستگاه تانکر 30 هزار لیتری جهت استفاده در شبکه آبرسانی سیار مبذول نمایند.