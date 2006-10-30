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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

مهدي مهدوي كيا :

اولويت من خارج كردن هامبورگ از بحران است/ اينجا همه مرا دوست دارند

اولويت من خارج كردن هامبورگ از بحران است/ اينجا همه مرا دوست دارند

مهدي مهدوي كيا ملي پوش ايراني تيم فوتبال هامبورگ در خصوص شايعات اخير مبني بر اينكه باشگاه آلماني قرارداد او را در پايان فصل تمديد نمي كند هيچ گونه نگراني ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، هافبك تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه هامبورگ آلمان در اين مورد  به سايت ترايبل فوتبول گفت: هنوز هشت ماه از قرارداد من با هامبورگ باقي مانده و درحال حاضر اولويت من خارج كردن هامبورگ از بحران فعلي است.

او افزود: درهشت سال حضورم در هامبورگ همه چيز آن گونه كه مي خواستم پيش رفته است. در هامبورگ همه اعم از پليس، مغازه دار، كارمندان ادارات و مردم عادي مرا دوست دارند.

روزنامه هامبورگر مورگن پست هفته گذشته گزارش داد: باشگاه هامبورگ قصد ندارد در پايان فصل قرارداد خود را با مهدوي كيا تمديد كند.

کد مطلب 399565

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