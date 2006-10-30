اولويت من خارج كردن هامبورگ از بحران است/ اينجا همه مرا دوست دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، هافبك تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه هامبورگ آلمان در اين مورد به سايت ترايبل فوتبول گفت: هنوز هشت ماه از قرارداد من با هامبورگ باقي مانده و درحال حاضر اولويت من خارج كردن هامبورگ از بحران فعلي است.

او افزود: درهشت سال حضورم در هامبورگ همه چيز آن گونه كه مي خواستم پيش رفته است. در هامبورگ همه اعم از پليس، مغازه دار، كارمندان ادارات و مردم عادي مرا دوست دارند.

روزنامه هامبورگر مورگن پست هفته گذشته گزارش داد: باشگاه هامبورگ قصد ندارد در پايان فصل قرارداد خود را با مهدوي كيا تمديد كند.