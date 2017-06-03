مهرداد بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، از آمادهباش کامل اورژانس البرز خبر داد و اظهار کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با یک فروند بالگرد، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵۴ دستگاه آمبولانس، پنج دستگاه موتورلانس و حدود ۴۰۰ نفر نیروی عملیاتی و ستادی در آمادهباش کامل است.
بابایی اضافه کرد: با استقرار یک درمانگاه صحرایی تعداد یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، هفتدستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس به همراه ۳۰ نفر از کارکنان برای پوشش امدادی زائران به حرم مطهر اعزام میشوند.
وی تأکید کرد: مرکز مدیریت حوادث البرز با استقرار آمبولانسها در محورهای مواصلاتی استان از روز ۱۱ خردادماه تا بازگشت زائران و مشتاقان حرم امام (ره) در حالت آمادهباش قرار دارد.
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