ميزان شدت مصرف انرژي در ايران 17 برابر ژاپن است / ايران مقام سوم مصرف گاز جهان را داراست

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به شيراز ، سيد رضا كسايي زاده امروز در اولين همايش تخصصي ملي گاز ايران در جمع كارشناسان دانشگاه شيراز و مديران اين شركت گفت : براساس سند چشم انداز 20 ساله، شركت ملي گاز ايران تامين كننده انرژي ايمن در صنايع خانگي ، تجاري ، نيروگاه ها و بزرگترين صادر كننده گاز در منطقه خواهد بود .

وي افزود : ذخاير گاز طبيعي جهان 180 تريليون مترمكعب است كه 73 تريليون مترمكعب آن در خاورميانه و 40 درصد اين ميزان يعني 27 تريليون مترمكعب نيز در اختيار ايران است .

وي تصريح كرد : به عبارتي ديگر ايران جايگاه دوم را درجهان از نظر داشتن ذخاير گازي دنيا برخوردار است . به گفته مدير عامل شركت ملي گاز ايران ، داشتن اين مخازن باعث شده كه ايران مسئوليت سنگيني را در بهره گيري صحيح از اين منابع درمقابل مردم و نسل هاي آينده داشته باشد .

وي افزود : كشور ما با توليد 103 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در سال در رتبه چهارم بعد از روسيه ، آمريكا و كانادا و از نظر مصرف نيز با 108 ميليارد مترمكعب در سال رتبه سوم را در دنيا دارد .

وي در ادامه سخنان خود گفت : با توجه به توليد گاز در كشور هم اكنون 12 پالايشگاه گاز در كشور فعال است كه تا سال 1390 پالايشگاه هاي بيد بلند 2 و گشوي جنوبي نيز به اين مجموعه افزوده مي شود .

كسايي زاده با اشاره به مصرف افسار گسيخته گازطبيعي در كشور گفت : در سال گذشته متوسط مصرف گاز طبيعي در كشور 336 ميليون مترمكعب در روز بوده كه سهم بخش خانگي و تجاري 9/39 ، صنايع 8/26 ، نيروگاه ها 8/31 ، صادرات 3/4 درصد و ساير بخش ها نيز 2/3 درصد بوده است .

معاون وزير نفت اضافه كرد : 9/11 ميليون خانوار هم اكنون از گاز طبيعي استفاده مي كنند و براساس پيش بيني هاي سند چشم انداز 20 ساله در افق 1403 ، 95 درصد جمعيت شهري و 40 درصد روستايي از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند و در حال حاضر سهم گاز در سبد مصرف انرژي هاي فسيلي 60 درصد است كه تا پايان برنامه چهارم اين ارقام 63 درصد و در سال 1403 نيز 71 درصدبرآورد شده است .

وي اضافه كرد : مصرف گاز طبيعي تا پايان برنامه سوم 287 ميليون مترمكعب در روز بود كه اين ميزان تا پايان سال 88 به 5/527 ميليون متر مكعب مي رسد و پيش بيني ها نشان مي دهد در سال 1403 اين رقم به 1150 ميليون مترمكعب در روز افزايش مي يابد .

وي ميزان شدت مصرف انرژي دركشور را درحال حاضر 17 برابر كشور ژاپن ، 4 برابر كانادا و 2 برابر چين دانست و گفت : كسب رتبه سوم مصرف گاز طبيعي در جهان در مقايسه با ديگر كشورهاي صنعتي دنيا حاكي از عدم مصرف بهنيه مصرف گاز طبيعي دارد .

وي افزود : ارقام ياد شده نشان مي دهد كه ايران فاصله زيادي با الگوي مصرف بهينه دارد درنتيجه بايد در قالب يك عزم ملي نسبت به اصلاح الگوي مصرف انرژي اقدام شود و از آنجا كه اين روند مصرف نگراني كاهش ذخاير را به همراه دارد براي متعادل كردن مصرف حداقل 20 درصد از مصرف در اوج ساعات پيك بايد مهار شود .

وي مديريت انرژي را شامل بهينه سازي مصرف گاز طبيعي و منطقي كردن قيمت آن دانست و گفت : اين دو عامل از چالش هاي مهم اين صنعت در شركت ملي گاز ايران محسوب مي شوند، زيرا در صورت تداوم روند رشد مصرف داخلي و عدم مديريت صحيح ميزان مصرف گاز طبيعي در سال 1403 به بيش از 4 برابر مصرف فعلي رشد و اين درحالي است كه با تدوين رعايت الگوي بهينه مصرف ساليانه كاهش 4 درصد در شدت انرژي متصور خواهد بود .

وي تصريح كرد : در اين صورت علاوه بر تامين نياز داخلي امكان صادرات گاز طبيعي به كشورهاي دور و نزديك فراهم مي شود .

وي چند برابر شدن را در ماه‌هاي سرد سال از ديگر چالش ها عنوان كرد و افزود : احداث مخازن ذخيره زيرزميني گاز طبيعي يكي از راهكارهاي اساسي براي جبران كمبودها در اين روزها است كه هم اكنون مخازني در سراچه قم و يورتشاي ورامين در حال احداث است .

وي گفت : شركت ملي گاز ايران از آمادگي كامل براي تامين نياز كشورهاي مختلف به گاز طبيعي برخوردار است و صادرات گاز به تركيه ، واردات از تركمنستان ، معاوضه گاز از آذربايجان به نخجوان و صادرات گاز به ارمنستان از اواخر سال جاري از اقداماتي است كه تاكنون در اين باره انجام شده است .

وي اضافه كرد : همچنين اين شركت مي تواند تجارت گاز را در قالب هاي ياد شده در ابعاد گسترده تري كه نمونه آن ترانزيت و صادرات گاز به هند ، پاكستان و اروپا است را داشته باشد .

وي با اشاره به اهداف توسعه گاز تا سال 1403 تاكيد كرد : افزايش 400 ميليون مترمكعب ظرفيت پالايشي كشور ، احداث 50 هزار كيلومتر خط انتقال ، احداث 140 ايستگاه تقويت فشار گاز و مخازن ذخيره سازي زير زميني با ظرفيت عملياتي 100 ميليون مترمكعب در روز از برنامه هاي بلندمدت اين شركت است كه براي نيل به اين اهداف نيازمند 120 ميليارد دلار سرمايه گذاري هستيم .

وي تامين نيازهاي مالي را از ديگر چالش ها براي توسعه صنعت گاز كشور دانست و گفت : تاكنون تلاش گسترده اي براي جذب و پيش بني منابع مالي مورد نياز صورت گرفته است و تبعا بايد راهكارهاي سهل الوصولي را در اين باره قرارداد .

وي درباره تحقق اصل 44 قانون اساسي در اين شركت گفت : مرحله تغيير ساختار در اين شركت همزمان با ابلاغ اين اصل بوده كه برپايه آن، 80 درصد سهام شركت هاي سودآور اين شركت به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار مي شود .