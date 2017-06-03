۲۳میلیاردریال اعتبارسفر رئیس جمهور درهلال احمر قزوین هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ره انجام در مراسم معارفه سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: با ایجاد آرامش در میان کارکنان می توان انگیزه خدمت را دوچندان کرد که در این راستا همه توان خود رابکار بستیم تا با دوری از حواشی بستر خدمت گذاری بخوبی مهیا شود.

وی افزود: جمعیت هلال احمر یک نهاد عام المنفعه و خیرخواهانه و متعلق به همه مردم است و نباید وارد جریانهای سیاسی شود در غیر این صورت اعتماد عمومی خدشه دار شده و به اهداف متعالی خود نخواهیم رسید.

ره انجام تصریح کرد: افزایش تعداد پایاگاههای امدادی از ۸ مورد به ۱۵ مورد، پیگیری و استقرار دائم بالگرد امداد و نجات در استان و تامین فضای منسبی اداری برای مناطق الموت، طارم سفلی، آوج، بویین زهرا از کارهای انجام شده در سه سال اخیر در قزوین است.

مدیرعامل سابق جمعیت هلال احمر استان قزوین بیان کرد: توسعه امداد روستایی در قالب تشکیل خانه های هلال از دیگر کارهای ماندگاری است که توانسته مورد توجه مناطق مختلف قرار گیرد.

ره انجام تصریح کرد: از آنجا که قزوین به عنوان معین استانهای تهران و البرز تعیین شده داشتن امکانات و مرکزی برای تامین تجهیزات به روز و مناسب برای حوادث احتمالی ضروری است که در این راستا با دریافت زمین و مجوزهای قانونی برای ساخت مرکز پشتیبانی عملیات امدادی اقماری انجیلاق صورت گرفته و در دست ساخت است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین بیان کرد: در این مرکز قرار است شش سوله احداث شود که تاکنون یک سوله نصب شده و امیدواریم با تامین اعتبار لازم مابقی پروژه نیز عملیاتی شود.

وی گفت: استقرار بالگرد امدادی در استان از آرزوهای مردم و مسئولان منطقه بود که خوشبختانه محقق شده و امروز قادریم با ماموریتهای هوایی به امداد ونجات در مناطق صعب العبور و کوهستانی اقدام کنیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی مجامع وامور استانهای جمعیت هلال احمر اضافه کرد:تبدیل پایگاههای کانکسی به ساختمان ثابت در اولویت استان بوده و در همه پایگاههای جاده ای در کنار خودروهای امدادی و آمبولانس تا حدود ۹۰ درصد توانسته ایم تجهیزات نجات را نیز تامین کنیم.

ره انجام یادآورشد:مرکزتوانبخشی ازدیگر مطالبات مردم قزوین است که امیدواریم درمدیریت جدید عملیاتی شود.

طرح خادم با پوشش ۱۰ هزار نفر در استان قزوین

وی گفت: قزوین از استانهای پیشتاز در زمینه اجرای طرح خادم است که امسال هم آن را تقویت می کنیم تا ۱۰ هزارخانوار تحت پوشش قرار گیرندکه نیروی انسانی و هم توان اجرا داریم و این کار بزرگ را تکمیل می کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین از کسب رتبه های برتر در میان استانهای کشور هم خبرداد و گفت: در امداد و نجات، برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، برنامه های اوقات فرهنگی، اجرای ۲۷ برنامه خارج از استان، جایگاه کشوری و رتبه برتر داریم که با تلاش همکاران کسب شده است.

وی بیان کرد: با امضاء تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیفت بعدازظهر درمانگاه هلال احمر در اختیار دانشگاه قرار گرفته تا با استقرار مرکز تخصصی و فوق تخصصی شهروندان بخش جنوبی شهر هم بتوانند از خدمات ارزان درمانی استفاده کنند.

در این مراسم که حمید جمال الدینی معاون آموزش، پژوهش و فنآوری، حسین دهقان مشاور دبیرکل جمعیت هلال احمر، حجت الاسلام مفیدی کیا مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان و معاونان و مدیران ستادی نیز حضور داشتند ضمن تقدیر از خدمات حمید ره انجام مدیرعامل سابق، حسن آصفی به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان قزوین منصوب شد.