اجرای احکام صادر شده به نفع موقوفات در ترویج فرهنگ وقف موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین زارع‌زاده در نشست شورای معاونین اوقاف و امور خیریه استان یزد اظهار داشت: در برخی املاک وقفی تصرف شده توسط افراد با مستنداتی که از طریق مشاوران حقوقی همچنین اداره حقوقی ثبتی آماده می شود، دادگاه حکم به تخلیه مستاجر ملک وقف را صادر می کند که بنا بر دلایلی از جمله ایجاد تبعات اجتماعی ادارات اجرایی اوقاف از اجرای آن حکم صرف نظر می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: همواره به روسای ادارات اجرایی اوقاف و امور خیریه در شهرستان‌ها گوشزد می کنم که اجرای احکام صادر شده از طریق دادگاه رسالتی مهم است زیرا این امر سبب جلب اعتماد بیشتر مردم می شود.

وی تاکید کرد: ما در حقیقت می خواهیم حقوق از دست رفته واقفی را که سال ها پیش ملک خود را در راه خدا و نیات مشخص وقف کرده، از تصرف افرادی که مانع اجرای نیات واقف هستند پس بگیریم.

زارع زاده افزود: این اداره کل در طول سال اقدامات مختلف تبلیغی ترویجی در زمینه فرهنگ وقف انجام می دهد که البته اثرات خوبی نیز داشت است.

وی عنوان کرد: توجه به این نکته ضروری است که ترویج عملی سنت حسنه وقف، حفظ و حراست از املاک وقفی از گذشته برای آیندگان می‌ماند و وقتی مردم ببینند نسبت به تصرف املاک وقفی بی تفاوت نیستیم، در جلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به وقف تاثیرگذار است.