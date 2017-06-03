۱۲۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری است

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته است، اظهار داشت: در سال گذشته خسارت ناشی از سرمازدگی در این استان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و خسارت ناشی از خشکسالی یک هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال و در بخش های زراعی، باغی، دام، طیور بوده است.

ذبیح الله غریب افزود: احداث باغات دیم در اراضی شیب دار و کشت گیاهان دارویی در مساحت هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از جمله برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای طرح تغییر الگوی کشت برای کاهش خسارات خشکسالی در این استان است.

