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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۳۸

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۲۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری است

۱۲۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته است.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته است، اظهار داشت: در سال گذشته خسارت ناشی از سرمازدگی در این استان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و خسارت ناشی از خشکسالی یک هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال و در بخش های زراعی، باغی، دام، طیور بوده است.

ذبیح الله غریب افزود: احداث باغات دیم در اراضی شیب دار و کشت گیاهان دارویی در مساحت هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از جمله برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای طرح تغییر الگوی کشت برای کاهش خسارات خشکسالی در این استان است.
 

کد مطلب 3995684

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