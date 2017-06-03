اعتراف پایگاه صهیونیستی به سرسخت بودن فرمانده شاخه نظامی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، یک وبگاه صهیونیستی به سرسخت بودن فرمانده شاخه نظامی حماس اعتراف و در ادامه تصریح کرد وی با فرماندهی خوب، گردانهای تحت امرش را برای جنگ آینده کاملا آماده کرده است.
وبگاه صهیونیستی «واللا» اعلام کرد: «محمد الضیف» فرمانده گردانهای «القسام» شاخه نظامی حماس ۷ جان دارد و به آرامی خودش را برای نبردهای آینده با رژیم اسرائیل آماده میکند.
در این گزارش آمده است: علیرغم عدم تمایل حماس برای درگیری جدید نظامی با ارتش اسرائیل ، اما الضیف برای جنگ مجهز می شود و مستقیما شاخه نظامی حماس در نوار غزه را رهبری میکند.
همه اینها علیرغم آن است که وی بیش از یکبار از سوی اسرائیل مورد سوءقصد قرار گرفته و در آنها زخمی شده است؛ آخرین این تلاشها برای ترور الضیف در جنگ ۲۰۱۴ علیه نوار غزه صورت گرفت، منزلی که گمان میشد وی در آن است بمباران شد و همسر و دو تن از فرزندان او به شهادت رسیدند.
واللا در ادامه گزارش خود نوشت الضیف از پایان جنگ ۲۰۱۴ تا کنون در راستای تجهیز حماس و دور جدید درگیری با اسرائیل کار میکند و توانایی حماس پس از جنگ مذکور افزایش یافته است، امروز تعداد رزمندگان القسام به ۲۷ هزار نفر رسیده و شامل ۲۵ گردان و ۱۰۶ گروهان هستند که ۲۵۰۰ نفر از رزمندگان آن در یگان نخبگانند و یک سوم آنها برای انجام ماموریتهای هجومی در داخل اسرائیل آموزش دیدهاند.
این وبگاه صهیونیستی در ادامه به کماندوهای دریایی حماس و نیز پهپادهای این جنبش پرداخت و نوشت حماس در این دو زمینه و نیز یگان چتربازها واقعا پیشرفت کرده و باید به همه اینها، تونلهای هجومی این جنبش را نیز افزود که تا داخل اسرائیل حفر شدهاند.
در پایان این گزارش آمده است علیرغم تمام پیروزیهای نظامی حماس، اما بزرگترین نگرانی ارتش اسرائیل، تونلهای هجومی این جنبش است که نقشی برجسته در ربودن نظامیان اسرائیلی دارند.
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