دولت آمریکا به دنبال پیاده کردن طرح ژنرال آلن در فلسطین اشغالی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این طرح که بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ و در جریان مذاکرات سازش بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی تحت نظارت جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا ارائه شد، ضمانت هایی امنیتی و نظامی را به اسرائیل می دهد، بدین گونه که اسرائیل بر بخش های نظامی و امنیتی کشور خلع سلاح شده فلسطین سلطه خواهد داشت و نیروهای مشترک آمریکایی اسرائیلی در دره اردن مستقر خواهند شد. همچنین به موجب این طرح قرار است امنیت نوار مرزی بین فلسطین اشغالی و اردن تقویت شده و دیواری امنیتی در بخش اردنی آن کشیده شود و یک فرودگاه مسافربری هم در کرانه باختری احداث شود.

این طرح مورد تایید اولیه محافل نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و موشه یعلون وزیر جنگ سابق این رژیم با آن مخالف بوده و آن را ناقص و ناکافی دانستند به ویژه اینکه اسرائیل همیشه با عقب نشینی از رود اردن و استقرار نیروهای مشترک آمریکایی اسرائیل در این منطقه مخالف بوده است.

به رغم اینکه رژیم صهیونیستی در آن زمان ۲۶ بند را به آمریکا ارائه داد و خواستار درج این بندها در طرح مذکور و ایجاد راه حل هایی برای آن شد و طرف آمریکایی نیز به این خواسته ها پاسخ داد، اما موشه یعلون وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی اوایل سال ۲۰۱۴ به تیم مذاکره کننده اسرائیلی دستور داد تماس ها با تیم ژنرال جان آلن را قطع کند و هیچگونه نقشه و اطلاعاتی را در اختیار آن ها قرار ندهد.

روزنامه هاآرتص در همین راستا اشاره کرد که ژنرال نمرود شیفر رئیس دایره نقشه کشی و برنامه ریزی ارتش رژیم صهیونیستی در آن زمان که مسئول تیم مذاکره کننده اسرائیلی با طرف آمریکایی بود، همراه با ژنرال بنی گانتس رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی طرح مذکور را قابل قبول خواندند.

در مقابل، محافل سیاسی رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو و موشه یعلون به بهانه های امنیتی با این طرح مخالفت کردند و همین مساله مقدمه شکست طرح سیاسی جان کری شد که اوایل ماه مارس ۲۰۱۴ به اوج خود رسیده بود اما نتانیاهو با آزادی گروه چهارم از اسرای قدیمی فلسطینی مخالفت کرد و طرح کری را به شکست کشاند و همین مساله موجب به بن بست رسیدن مذاکرات سازش بین طرفین فلسطینی و صهیونیستی شد.