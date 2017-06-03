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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۴

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی؛

تلاش برای تحقق آرمان‌های انسانی رمز ماندگاری مکتب امام راحل است

تلاش برای تحقق آرمان‌های انسانی رمز ماندگاری مکتب امام راحل است

اراک- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بیانیه ای به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) عنوان کرد؛ تلاش برای تحقق آرمان‌های والای انسانی رمز ماندگاری مکتب بنیان‌گذار انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، در این بیانیه آمده است؛  « خرداد، ماه فراق مرزبان حماسه و ایثار است که ستایش تمام عصرها و نسل‌ها را در پیشگاه خویش برانگیخته است. خرداد، ماه وداع با پاک مردی است که با آمدنش شب های تاریک و بی فروغ را به صبح دل انگیز و سپید رهایی مبدل ساخت. خمینی کبیر، مردی از بیشه عدالت و ایمان و آزادی و مردی بی‌مانند در جهان معاصر بود که آزادمردان عالم از شمیم نفس های گرمش به زندگی سلام گفتند .

چهاردهم خرداد روز عروج ملکوتی آن پیر مراد سفر کرده و حدیث ماندگار عشق ملتی است که در پی تحقق آرمان‌های والای انسانی اسلامی علیه حکام خودکامه و وابسته به غرب قیام کرده‌اند و این رمز ماندگاری مکتب خمینی کبیر است که امروز پس از گذشت ۲۷سال از رحلت آن بزرگ مرد با شکستن تمامی حصارهای زمانی و مکانی پیام انقلاب اسلامی را به آن سوی مرزهای سیاسی، جغرافیایی ایران اسلامی رسانده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین ثمرات و دستاوردهای همان نهالی است که به دست امام راحل در پانزده خرداد ۱۳۴۲ کاشته شد و در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ به ثمر نشست تا عزت و شرافت و کرامت را برای بشریت به ارمغان آورد .

در فرهنگ غنی انقلاب اسلامی و در حافظه تاریخی ملت شجاع، مؤمن و مبارز ایران اسلامی برای همیشه نیمه خرداد با نام و یاد خمینی کبیر، آن بزرگ مرد تاریخ‌ساز عجین شده و پیوندی ناگسستنی و پر رمز و راز دارد .

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی و کمیته اجرایی مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد، با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد۴۲ از عموم مردم انقلابی و قدرشناس استان مرکزی جهت حضور پرشور و باصلابت در آیین بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام راحل و تجدید میثاق با آرمان‌های رفیع انقلاب اسلامی و رهبری عظیم الشان دعوت می‌کند.

به همین مناسبت، مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب در زادگاه و بیت تاریخی ایشان در شهر خمین از ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۱۴ خردادماه ۹۶ و در شهر اراک نیز از ساعت ۱۸:۳۰ در محل مصلای بیت المقدس برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است مراسم سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد از ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۵ خردادماه۹۶ با سخنرانی آیت‌الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در محل مصلای بیت المقدس اراک برگزار می‌شود.»

کد مطلب 3995694

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