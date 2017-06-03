به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، در این بیانیه آمده است؛ « خرداد، ماه فراق مرزبان حماسه و ایثار است که ستایش تمام عصرها و نسل‌ها را در پیشگاه خویش برانگیخته است. خرداد، ماه وداع با پاک مردی است که با آمدنش شب های تاریک و بی فروغ را به صبح دل انگیز و سپید رهایی مبدل ساخت. خمینی کبیر، مردی از بیشه عدالت و ایمان و آزادی و مردی بی‌مانند در جهان معاصر بود که آزادمردان عالم از شمیم نفس های گرمش به زندگی سلام گفتند .

چهاردهم خرداد روز عروج ملکوتی آن پیر مراد سفر کرده و حدیث ماندگار عشق ملتی است که در پی تحقق آرمان‌های والای انسانی اسلامی علیه حکام خودکامه و وابسته به غرب قیام کرده‌اند و این رمز ماندگاری مکتب خمینی کبیر است که امروز پس از گذشت ۲۷سال از رحلت آن بزرگ مرد با شکستن تمامی حصارهای زمانی و مکانی پیام انقلاب اسلامی را به آن سوی مرزهای سیاسی، جغرافیایی ایران اسلامی رسانده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین ثمرات و دستاوردهای همان نهالی است که به دست امام راحل در پانزده خرداد ۱۳۴۲ کاشته شد و در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ به ثمر نشست تا عزت و شرافت و کرامت را برای بشریت به ارمغان آورد .

در فرهنگ غنی انقلاب اسلامی و در حافظه تاریخی ملت شجاع، مؤمن و مبارز ایران اسلامی برای همیشه نیمه خرداد با نام و یاد خمینی کبیر، آن بزرگ مرد تاریخ‌ساز عجین شده و پیوندی ناگسستنی و پر رمز و راز دارد .

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی و کمیته اجرایی مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد، با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد۴۲ از عموم مردم انقلابی و قدرشناس استان مرکزی جهت حضور پرشور و باصلابت در آیین بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام راحل و تجدید میثاق با آرمان‌های رفیع انقلاب اسلامی و رهبری عظیم الشان دعوت می‌کند.

به همین مناسبت، مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب در زادگاه و بیت تاریخی ایشان در شهر خمین از ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۱۴ خردادماه ۹۶ و در شهر اراک نیز از ساعت ۱۸:۳۰ در محل مصلای بیت المقدس برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است مراسم سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد از ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۵ خردادماه۹۶ با سخنرانی آیت‌الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در محل مصلای بیت المقدس اراک برگزار می‌شود.»