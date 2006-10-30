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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۹

شرح كتاب "التذكرة في احكام الجواهر و الاعراض" منتشر شد

شرح كتاب "التذكرة في احكام الجواهر و الاعراض" ابن متويه با پيشگفتار دكتر نصرالله پورجوادي و مقدمه انگليسي دكتر زابينه اشميتكه با همكاري مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اصل كتاب با عنوان التذكرة في أحكام الجواهر و الأعراض از ابن متويه است كه دستنويس حاضر شرحي بر آن است كه از شارحي ناشناخته تحرير و تنظيم شده است.

اصل نسخه داراي 382 صفحه است و مقدمه ‌اي به فارسي در دو صفحه از دكتر نصرالله پورجوادي و همچنين مشخصات نسخه‌ شناسي آن از سيد ابراهيم اشك‌ شيرين بر آن ضميمه شده است.  

همچنين ديباچه ‌اي به زبان انگليسي در هفت صفحه به همراه 11 صفحه فهرست شامل فهرست اعلام، فهرست كتابهاي ذكر شده در متن، فهرست ملل و فرق و مذاهب و همچنين فهرست آيات قرآني به قلم زابينه اشميتكه بدان افزوده شده است.

در اين كتاب اصل متن و شرح، مبحث طبيعيات از ديدگاه كلام معتزلي مورد بررسي قرار گرفته و از اين نظر جزء متون قابل ‌توجه در اين زمينه به شمار مي ‌آيد.

کد مطلب 399570

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