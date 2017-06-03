پیشروی در محله «الزنجیلی»/شگرد متفاوت در عملیات «الموصل القدیمه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای ما ۸۰۰ متر در محله الزنجیلی پیشروی کردند و هشت داعشی را به هلاکت رساندند.

وی افزود: نیروهای پلیس عراق سه خودرو بمبگذاری شده داعش و ۵ موتور سیکلت را منهدم کردند و محاصره بخش قدیمی موصل را تنگ تر کردند. نیروهای پلیس بر آنچه «حسبة» داعش نامیده می شود در الزنجیلی و نیز انبار مهمات تکفیری ها مسلط شدند.

رائد شاکر جودت به هلاکت عبدالکریم الحدیدی ملقب به ابومصعب مسئول بمبگذاری داعش در محله الزنجیلی و رها کردن صدها خانواده از چنگال داعش در الزنجیلی اشاره کرد.

یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک عراق نیز گفت: مرحله جدیدی از عملیات به سوی الموصل القدیمه به ویژه مسجد النوری و مناره الحدباء آغاز خواهد شد. نیروها شگردها و تاکتیک های متفاوتی در عملیات به کار خواهند گرفت.

وی افزود: نیروهای پلیس به پیشروی خود در محله الزنجیلی ادامه می دهند و بر بخش های مهمی از آن مسلط شده اند. نیروهای ارتش نیز به پیشروی در محله الشفاء و بیمارستان الجمهوری ادامه می دهند.

رسول تاکید کرد: مسجد النوری و مناره الحدباء که در محله الموصل القدیمه قرار دارند؛ به طور کامل در محاصره قرار دارند. پس از آزادسازی محله الشفاء و الزنجیلی، نیروها به محله الموصل القدیمه حمله ور خواهند شد.

وی بیان کرد: در عملیات الموصل القدیمه تاکتیک و اسلوبی متفاوت به کار گرفته خواهد شد به یگانهای پیاده تکیه خواهد شد زیرا در الموصل القدیمه نمی توان از خودروها و ادوات نظامی با توجه به کوچه های تنگ و چسبیده به هم آن و نیز جمعیت زیاد آن استفاده کرد.

از سوی دیگر الحشد الشعبی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای حشد شعبی در حال تکمیل کردن محاصره ناحیه البعاج در غرب موصل هستند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای مردمی از سه محور شمال، جنوب و شرق البعاج را به محاصره خود درآورده اند و تا مرکز البعاج ۱۰ کیلومتر فاصله دارند.

الحشد الشعبی اعلام کرد: نیروهای مردمی در محور غربی هم در حال پیشروی هستند تا محاصره البعاج کامل شود. نیروهای حشد شعبی با حمایت هوایی ارتش به پیشروی در مرحله دوم عملیات محمد رسول الله تا تحقق اهداف ترسیم شده برای آن ادامه می دهند.

در این بیانیه همچنین به انهدام یک خودرو بمبگذاری شده داعش در مرزهای سوریه با عراق اشاره شده و آمده است: نیروهای حشد شعبی یک خودرو بمبگذاری شده داعش را که از مرزهای سوریه در حال حرکت به سوی نیروهای مردمی هدف قرار دادند و آن را منفجر کردند. این خودرو قصد داشت نیروهای مردمی را هدف قرار دهد. الحشد الشعبی همه تحرکات داعش را در نوار مرزی رصد می کند.