به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی در نخستین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم مرتضی مسیب زاده که عصر شنبه در مسجد جامع حضرت ابوالفضل واقع در شهرک وحدت فردیس برگزار شد، ضمن گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار کرد: باید قدردان شهدا باشیم و بدانیم امنیت حال حاضر کشور حاصل رشادتهای این عزیزان است.
وی با ابراز تأسف از اینکه برخی این سؤال را مطرح میکنند که شهدای مدافع حرم چرا به جبهههای نبرد میروند، گفت: شاید برخی شیطنت کنند و عامدا و غافلا به این مسئله که چرا رزمندگان به سوریه و عراق میروند، دامن بزنند.
سردار مولایی تأکید کرد: شهدای مدافع حرم کسانی هستند که در غربت باصلابت به جنگ گروههای تروریستی میروند و میجنگند.
فرمانده سپاه استان البرز گفت: شهدای مدافع حرم از مرزهای شناختهشده کشور خارج میشوند و در کشوری دیگر که حتی زبانش را نمیداند میجنگند و بهخوبی مقاومت میکنند.
سردار مولایی به بیان دلایل ایمانی جنگ مدافعان حرم پرداخت و گفت: اول اینکه مسلمان هستند که به کشورشان تجاوز شده است، همانطور که حضرت امیر المومنین فرمود اگر کسی صدای یاری مسلمانی را بشنود و جواب ندهد مسلمان نیست، مگر حضرت امیر نفرمود اگر در سرزمین خلخال از پای زنی درآورند اگر از غصه بمیرد سزاوار است.
سوریه تنها کشوری بود که در هشت سال دفاع مقدس باوجود تمام مشکلات در کنار ایران ایستادگی کرد و به ایران کمک کرد اما یکی از مهمترین دلایل این است که هیچوقت کشورها در چهارچوب مرزهای شناختهشده با دشمن درگیر نمیشوند تهدیدات در چارچوب مرزهای کشورها نیست و بسیاری از کشورها در خارج از مرزها با دشمن مبارزه کردهاند، حضرت علی (ع) فرمود اگر کسی در داخل مرزهای خود با دشمن درگیر شود محکومبه شکست است.
وی افزود: در سوریه سه گروه در حال جنگ هستند یک گروههای محلی از افراد مختلف و قبائل که بعضاً از کشورهای دیگر حقوق میگیرند، گروه دوم گروهای ملی هستند که داخل کشور به اسم دفاع از کشور مانند احرار شام یا جیش العدل هستند، گروهای فراملیتی هستند جبهه النصره که شاخه جداشده القاعده است.
سردار مولایی بابیان اینکه اگر اهداف داعش را مرور کرده باشید اهمیت کار شهیدان مدافع حرم را می فهیمید، عنوان کرد: هدف داعش به راه انداختن دولت اسلامی است، آنها رهبر خود را خلیفه میخوانند در اساسنامه داعش ایجاد حکومت اسلامی در تمامی مناطق اسلامی است که در آن کل کشورهای اسلامی حتی بخشی از اروپا به نام اندلس را هم در حیطه خود میدانند.
وی ادامه داد: دشمنان تنها به فکر عراق و سوریه نیستند بلکه میخواهند با تمام قوت تمام شهرهای سوریه و عراق را بگیرند و آن را تسری دهد و تا نزدیکیها مرز ایران آمدهاند و میخواهند کل منطقه را بگیرند حضرت آقا فرمودند اگر مدافعین حرم نبودند امروز باید در همدان و کرمانشاه به جنگ داعش میرفتیم.
فرمانده سپاه البرز، بیان کرد: اگر بپرسید داعش از کجا آمده و چگونه شکلگرفته باید یک سند ۳۰۰ ساله را رو کرد این طرح گسترده دشمنان اسلامی است و در کتابی که در سال ۱۷۱۰ نوشتهشده اسارت هدف این کتاب است و باید در کشورهای اسلامی تشکیل شود.
وی افزود اگر شهدای مدافع حرم نبودند، بلایی بر سر ما میآمد که بر سر عراق، سوریه افغانستان و یمن آمده است، انهدام شهرها به بهانه شرک زدایی، تشویق قبائل عربها به یاغیگری، ویران ساختن مقبره امامزادگان مساجد، گسترش ناامنی و فتنه آشوب در ابعاد اسلامی تا جای ممکن اشارهشده است.
سردار مولایی بابیان اینکه هدف داعش کل کشورهای اسلامی است، ادامه داد: شهید مسیب زاده و دهها شهدی مدافع حرم با چه هدف و انگیزه و برای رفع کدام فتنه و غائله دور از مرزهای خود جنگیدند برخی بیانصافی و ناشکری میکنند چه کسی گفته برای عراقیها و عربها میجنگیم، بخشی از جنگ برای خودمان و بخشی برای عراق است و آنها برای همه کشورهای اسلامی نقشه دارند و ایران را به سه استان تقسیم کردهاند، گاهی نگاه ما به شهدای مدافع حرم کوتاه و سخیف میشود.
وی افزود: خداوند نعمت بزرگ امنیت را بر ما افزون کند و دفاع شرافتمندانه و عزتمندانه و دفاع از اساس و اصول انقلاب، اسلام و دین است دفاع هیجانی نیست.
سردار مولایی عنوان کرد: شعبان نصیری فرمانده عراقیها بود، کسی که میتوانست چهار سال در کنار خانواده خود باشد، او را در عراق بیشتر میشناسند تا در ایران، نگاه تقدسی و ارزشی دفاع مقدس شهدای مدافع حرم که یخشی از دفاع از حرم اهلبیت (س) است این جوانان غیرتمندانه باغیرت دینی، غیرت ملی و دفاع از ناموس جنگیدند.
وی بابیان اینکه این جنگ در مرزهای شناختهشده و سوریه و عراق تمام نمیشود و به محدوده جغرافیای خاصی محدود نمیشود، اظهار کرد: ۴۰ هزار خودروی تویوتا سفارش شده و از سوی عربستان، میلیاردها دلار هزینه شده است، این شهدا هستند که شرافت و امنیت را به کشور آوردند.
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