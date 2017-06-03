به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج بعد از ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی اردبیل تصریح کرد: این اردوها هم برای بانوان و هم آقایان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه قایقرانی در اردبیل گذشته درخشانی داشته اما در مقطعی به مشکلاتی گرفتار شده است، اضافه کرد: با تجهیز سایت قایقرانی شورابیل امید می‌رود این رشته ورزشی مجدداً احیا شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان به آمادگی این استان برای میزبانی مسابقات آسیایی جاکارتا در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد از استان اردبیل نیز در این مسابقات ورزشکارانی حضور یابند.

به گفته بهتاج ظرفیت قایقرانی در استان اردبیل مختص به مرکز استان نیست و ظرفیت‌های قابل توجهی در شهرستان‌ها برای این رشته ورزشی فراهم است.

وی افزود: با تجهیز سایت‌های قایقرانی در شهرستان‌ها می توان شاهد توسعه پایدار این رشته ورزشی و میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی شد.