رئیس هیئت قایقرانی اردبیل انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت قایقرانی استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی اردبیل به برپایی سایت قایقرانی در دریاچه شورابیل اشاره کرد.

مرتضی قاطع از جمله برنامه های خود را توسعه این رشته ورزشی در شهرستان ها برشمرد و گفت: در هفته های گذشته مسئولان فدراسیون قایقرانی از سه شهرستان گرمی، مشگین شهر و پارس آباد بازدید کردند.

وی افزود: با توجه به قابلیت های شهرستان گرمی اردوی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران بعد از ماه رمضان در دریاچه گیلارلو گرمی برگزار می شود.

به گفته رئیس هیئت قایقرانی استان علاوه بر این میزبانی مسابقات آسیایی جاکارتا از سوی استان درخواست شده که به احتمال قوی استان اردبیل به عنوان میزبان این مسابقات خواهد بود.

قاطع بخشی از برنامه های خود را استعداد یابی عنوان کرد و گفت: به ویژه در زمینه ورزشکاران پایه استعداد یابی های مستمری انجام می شود.

گفتنی است مرتضی قاطع با کسب ۱۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان اردبیل انتخاب شد.