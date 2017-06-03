کمک۳.۶میلیارد ریالی مردم آذربایجانغربی برای بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست هیئت امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به این که این ستاد در ۱۳ شهرستان آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: کمک های مردمی جمع آوری شده در طول هشت ماه گذشته به ارزش سه میلیاردو ۶۰۰ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: تمامی اقدامات انجام شده برای کمک به توسعه عتبات عالیات بدون اتکا به بودجه دولتی و فقط با کمک نذورات مردم انجام شده است و در واقع طرف حساب ستاد فقط مردم است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم با بیان اهمیت فعالیت در حوزه های قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) گفت: این گونه فعالیتها معامله با خداوند محسوب می شود و هر کسی که در راه امام حسین (ع) قدم بردارد همانند کار و عمل برای خداوند است.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی فرهنگ سازی در جهت کمک به بازسازی و توسعه عتبات عالیات را مهم ارزیابی کرد و افزود: دستگاههای دولتی نیز باید در کنار مردم به صورت جدی وارد این موضوع مهم شوند که فضاسازی و تبلیغات به عنوان رکن مهمی در این زمینه به شمار می آید.

در این نشست پرچم بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) جهت اهداء به ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ارومیه رونمایی شد.