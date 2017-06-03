اگر مسئولان دلداده شرق وغرب شوند فرزندان مابه انحراف کشیده میشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی شامگاه شنبه در مراسم محفل انس با قرآن که با حضور دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه و خانواده های ایشان برگزار شد، اظهار داشت: می‌توان کاری کرد که بچه ها در راه راست ثبات قدم پیدا کرد، اگر خشت اول درست گذاشته شود ترسی نباید باشد.

حجت الاسلام آقا تهرانی در ادامه پیرامون موضوع تربیت بیان کرد: هر انحرافی نقطه شروعی دارد و باید جلوی آن نقطه شروع را گرفت در غیر این صورت آن انحراف همه را در بر می‌گیرد.

وی بیان کرد: الان در آمریکا و انگلستان به این نتیجه رسیدند که دختر و پسر را از هم جدا کنند اما ما به این نتیجه می‌رسیم که اگر رئیس جمهور گفت زن و کرد در جدا کنید بهش رأی نمیدیم.

حجت الاسلام آقا تهرانی گفت: رئیس مملکت ما نمیترسد که می‌گوید من باید هوای کدخدا را داشته باشم، نمی فهمد که ما کی هستیم چه داریم داستان ۲۰۳۰ برای آقایان چیز قشنگی شده، برای تربیت بچه ها محتواهای دینی و قرآنی را حذف می‌کنند تا به کمال برسند.

وی در ادامه افزود: من ده سال در کانادا و آمریکا زندگی کردم به امیرالمؤمنین آنها هیچ چیزی در عالم ندارند آن وقت پیش این و آن سر فرود میآورد ما هم حمایت می کنیم... این اشتباه است..

حجت الاسلام آقا تهرانی افزود: والدین اگر می خواهند بچه هایشان را تربیت کنند ببینند چقدر در قرآن کلمه رب آمده است. آن وقت منتظریم در سازمان جهانی جامع فکر بنویسند و ما هم خوشحال می‌شویم که چیزی برای ما فرستادند.

وی خطاب به والدین گفت: انجمن اسلامی دانش آموزان را جدی بگیرید بچه های ما از دست می‌روند بعد از صد تا دویست سال می‌فهمیم اشتباه کردیم بیداری که نماز و روزه نیست اگر تربیت درست انجام نشود و مسئولان ما دلداده غرب و شرق شوند خراب می‌شود و نمیتوان آن را جمع کرد.

وی بیان کرد: صد سال طول کشید تا غرب، ایتالیا را اومانیسم کرد، سیصد سال طول کشید تا اروپا اومانیسم شود. شعار ما آزادیم، در کشور ما نیست؟ کسانیکه هرکاری دلشان بخواهد بکنند بنده (بنده خداوند) نیستند.

حجت الاسلام آقا تهرانی بر بهره‌مندی از آموزه های قرآنی در تربیت فرزندان تأکید کرد و افزود: برای تربیت به کتاب قرآن نیاز داریم. کتاب روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی برای استفاده والدین توصیه می‌شود و پدران و مادران نقش خود را خوب ایفا کنند.