رشد بیش از ۵ درصدی منابع بانک شهر در ۲ ماه اول سال جاری

شهرام عالی پور در پی نشر اخباری که بیشتر تشویش اذهان عمومی خصوصاً سپرده‌گذاران بانکی را هدف قرار داده و سعی در ایجاد بی‌نظمی و اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور شده است، با اشاره به اینکه بانک شهر به‌عنوان بازوی پرتوان مدیریت شهری در کلیه فعالیت‌ها ازجمله احداث و تکمیل پروژه‌های شهرداری‌های کرج و ساری طی سالهای گذشته و حال حاضر فعالیت می کند.

وی افزود: این بانک تأمین مالی تمامی طرح‌های در حال اجرا خصوصاً بهره‌برداری از طرح زیرگذر و روگذر تونل مهرویلا- طرح روگذر و زیرگذر میدان سپاه، طرح روگذر و زیرگذر خیابان شهید بهشتی سه‌راه باغستان و تأمین مالی پروژه ملی بزرگراه همت شمالی در استان البرز، بهره‌برداری و اجرای طرح‌های بزرگ اجرائی در مرکز استان مازندران ازجمله فاز سه ابن شهرآشوب، پارک بانوان فرح‌آباد، زیرگذر میدان فرح‌آباد، پارک بوستان ولایت، پل روگذر سرداران شهید رجائی و پل کابلی بزرگ ساری را در دستور کار دارد.

وی افزود فقط در دو ماهه اول سال جاری ۹۶ به میزان بیش از پنج درصد رشد در منابع بانک در سطح کشور حاصل شده که بیانگر اعتماد عمومی در کلیه آحاد مردمی و در گستره تمام ایران اسلامی است.

عالی پور در ادامه عنوان کرد: بانک شهر پیشرو در خدمات الکترونیک است و با نصب بیش از ۳۵۰ پیشخوان شهرنت در کل کشور و بیش از ۵۰ شهرنت در استان‌های البرز، مازندران و گلستان با فعالیت شبانه‌روزی و به‌روز بودن در تمام فعالیت‌های نوین بانکی و اجرای سیستم پرداخت موبایلی NFC برای اولین بار در نمایشگاه کتاب تهران و آمادگی جهت برگزاری نمایشگاه کتاب استانی در کل کشور ازجمله کرج- گرگان و ساری است.

وی گفت: صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان‌شهر متعلق به بانک شهر صرفاً ازنظر حروف اسمی دارای تشابه اسمی بوده لیکن هیچ‌گونه ارتباط ظاهری و ماهیتی با موسسه اعتباری آرمان نداشته و در جذب هرچه بیشتر منابع مردمی نیز باراهنمایی و توضیحات مبسوط توسط کلیه همکاران تاکنون بیش از گذشته موفق و توانمند بوده و کماکان متعهدانه کلیه حق‌وحقوق و سود متعلقه ماهیانه سرمایه‌گذاران را تضمین و اجرا می‌نماید.

به گفته وی بانک شهر در سال ۹۵ تنها بانک در مجامع عمومی بود که توانست سود شناسایی کند و باتدبیر به‌عمل‌آمده و آمادگی کامل در اواخر تیرماه سالجاری اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی خواهد کرد که قطعاً با سود حاصله همراه خواهد بود.

رئیس بانک شهر منطقه ۵ در خاتمه با تایید کلیه فعالیت‌ها به‌منظور تنویر افکار مشتریان تأکید کرد: بانک شهر عطف به وظایف ذاتی و ماهیتی خود ضمن حمایت از کلیه شهرداری‌های کلان‌شهر، شهرداری‌های سهامدار و شهرداری‌های غیر سهامدار و زمینه ارتقا وضعیت ناوگان‌های حمل نقل عمومی، بهبود خدمات عمومی تاکسیرانی، اتوبوس‌رانی، استفاده از خدمات مجازی در کلیه نمایشگاه‌های سال جاری در مناسبت‌های مختلف پیش رو و اجرای کلیه طرح‌های عمرانی، آبادانی و نوسازی در سطح کلیه شهرها و شهرستان‌های کشور، با تمام قدرت حافظ حقوق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و با نوآوری در خدمت، جدیدترین خدمات بانکی را به‌منظور بهبود زندگی هم‌وطنان ارائه و اجرائی می‌ کند.