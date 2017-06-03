حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گذشته جلسهای با نمایندگان اداره کار و صنعت و معدن با مسئولان مربوطه و همچنین پیمانکار برگزار شد و تصمیم بر این شد تونلهای بدون مشکل معدن زمستان یورت آزادشهر بازگشایی شود.
وی افزود: در بازدید هفته گذشته کارشناسان اعلام کردند تونل دو و سه و یک A مشکل ایمنی نداشتند و تنها به جهت اینکه دوباره اتفاقی رخ ندهد، تعطیلشده بودند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: صبح شنبه (امروز) بازدید مجدد انجامشده و اگر مشکلی وجود داشته باشد صورتجلسه میشود تا پیمانکار به رفع نقص آنها اقدام کند.
بازگشت ۲۰۰ معدنچی به کار
قوانلو تصریح کرد: از ۲۵۰ کارگر بیکار شده معدن زمستان یورت آزادشهر ظرف مدت یک ماه حدود ۲۰۰ نفر آنها آرامآرام به کار بازمیگردند.
وی بابیان اینکه تونل یک هنوز نیاز به خاکبرداری دارد، خاطرنشان کرد: راجع به تونل شماره یک، پس از حضور مجدد تیم حقیقتیاب و اعلام دلایل حادثه معدن زمستان یورت، تصمیمگیری میشود.
به گفته قوانلو در هفته گذشته، یکی دو روز کارگران در معدن زمستان یورت تجمع کرده بودند و اجازه انجام خاکبرداری نداده بودند اما با هماهنگی فرمانداری، از صبح شنبه (امروز) کار خاکبرداری و رفع نقص تونل ادامه مییابد.
وی اضافه کرد: احتمالاً هفته آینده عملیات خاکبرداری به اتمام میرسد و تیم حقیقتیاب مجدد در معدن زمستان یورت حضور مییابند.
لازم به ذکر است؛ حادثه انفجار و انتشار گاز و سپس ریزش تونل پیش از ظهر چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر ۴۳ کشته و ۴۴۴ مصدوم برجا گذاشت.
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