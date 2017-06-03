قاسمی: تروریسم ثبات و امنیت افغانستان و منطقه راهدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حملات انتحاری مجدد در افغانستان و به خاک و خون کشیدن دهها انسان بی گناه دیگر توسط تروریست های افراطی اظهار داشت: انجام عملیات پی در پی گروههای تروریستی و افراطی علیه مردم مظلوم افغانستان نشان از برنامه ریزی آمران، عاملان و حامیان تروریسم برای بر هم زدن ثبات و امنیت در افغانستان دارد که ضروری است همه احزاب، گروهها و شخصیت های صلح طلب در کنار دولت و ملت افغان، ضمن حفظ آرامش، در برابر توطئه ها هوشیار باشند.

قاسمی افزود: امروز شرایط منطقه ایجاب می کند اولویت اول همکاری همه کشورها باید ریشه کنی تروریسم و افراط گرایی باشد و در این راه جمهوری اسلامی ایران دست همه کسانی را که صادقانه و مسئولانه خواهان ریشه کنی این پدیده شوم و بلیّه قرن هستند، به گرمی می فشارد.