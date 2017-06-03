دانشگاه های علمی و کاربردی به مرکز صدور مدرک تحصیلی تبدیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء الله اعزازی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای شهرستان بناب که با حضور یعقوب نماینده مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، میراحد حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی الله فرج اللهی فرماندار بناب و جمعی از مسئولان شهرستان ترتیب یافته بود، با اشاره به اینکه کلیه دولت ها دغدغه اشتغال داشته اند؛ تصریح کرد: طرح های خوبی در دولت های مختلف اجرا شده که به علت عدم کار کارشناسی در عمل برای اشتغال جوانان سودبخش نبوده اند و اگر خواهان اجرای طرح های اشتغال زایی هستید باید این طرح ها قبل از اجرا آسیب شناسی شوند!

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر توسعه مشاغل دولتی امکان پذیر نیست؛ افزود: اکثر فارغ التحصیلان به فکر مشاغل دولتی هستند و مسئولان تا واقعیت ها را به مردم نگویند فرهنگ کار در بین مردم نهادینه نشده و جوانان همچنان به دنبال مشاغل اداری خواهند بود که نتیجه ای جز بیکاری نخواهد داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سپس بر اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: کارفرمایان از اجرای طرح های اشتغال زایی همچون طرح کارورزی نگران هستند تا مبادا مشکلاتی برای آن ها از بابت قانون کار ایجاد شود.

اعزازی تصریح کرد: ما خواهان امنیت شغلی کارگران و تأمین حقوق کافرمایان هستیم و باید اعتماد کارفرمایان از اینکه مشکلی از بابت جذب کارورز نخواهند داشت، جلب شود.