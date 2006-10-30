قرارداد ساخت و توليد 6 ميليون تجهيزات مخابراتي تلفن همراه تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، وزير صنايع و معادن در حاشيه مراسم امضاي قرارداد ساخت و توليد تجهيزات اصلي توسعه شبكه ارباطات سيار به ظرفيت 6 ميليون خط بين شركت ارتباطات سيار و كارخانجات مخابراتي ايران معرفي شده از سوي وزارت صنايع و معادن در جمع خبرنگاران گفت : صنايع مخابراتي كشور از جمله صنايعي است كه از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته استفاده مناسبي نكرده است و احتياج به طراحي هاي فناوري و سخت افزاري دارد .

عليرضا طهماسبي افزود : با تاكيد رئيس جمهوري بر ازدياد بازده شبكه تلفن همراه توافقاتي ميان وزارت صنايع ومعادن و شركت ارتباطات و فن آوري اطلاعات صورت گرفت كه بيشتر بتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم .

وزير صنايع ومعادن با بيان اينكه رئيس جمهور براي استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي تاكيد فراوان داشته است، گفت : براي رسيدن به اين هدف ابتدا بحث قرارداد توليد 6 ميليون تجهيزات مخابراتي تلفن همراه مطرح شد و ما خواستيم كه شرايطي فراهم شود كه شركت‌هاي ايراني هم در آن سهم داشته باشند .

وي افزود: قرار شد در كنار خريد خارجي، قرارداد توليد 6 ميليون تجهيزات مخابراتي تلفن همراه فراهم شود كه اين امر با حمايت رئيس جمهور مورد تصويب قرار گرفت .

طهماسبي از ايجاد يك كنسرسيوم ايراني در اين بحث خبر داد و گفت : امروز ما شاهد انعقاد قرار داد ساخت و توليد شش ميليون تجهيزات مخابراتي گوشي تلفن همراه با اين كنسرسيوم بين شركت‌هاي ارتباطات سيار و كارخانجات مخابراتي ايران هستيم و وزارت صنايع و معادن در صورت توليد اين تجهيزات در داخل كشور موافقت خود را با اين قرارداد اعلام كرده است .