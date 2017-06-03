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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری تقویت شود

زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری تقویت شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تقویت بخش خصوصی در ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی در بخش گردشگری ضروری است.

وی بیان کرد: با توجه به نزدیکی تعطیلات ویژه عید سعید فطر، تقویت زیرساخت ها و تأمین نیازهای اساسی و اولیه مسافران ورودی به چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گرفته است.

سلیمانی دشتکی افزود: در این تعطیلات، استقرار گروه های غریق نجات در برخی مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری مانند گرداب بن و پل تاریخی زمانخان ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی مربوطه باید نسبت به استقرار گروه های بازرسی ویژه، به منظور افزایش کیفیت در خدمات رسانی به مسافران، اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

کد مطلب 3995740

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