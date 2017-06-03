موزه های چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صادقی ظهر شنبه در نشست گردشگری اظهار داشت: ارتقای سطح هماهنگی بینبخشی در قالب ستاد اجرای خدمات سفر از اهداف مهم و اساسی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان در سالجاری است.
وی عنوان کرد: کارگروه گردشگری بهمنظور تدوین سیاستهای لازم و هماهنگی بینبخشی تشکیل و به دستگاههای زیربط ابلاغ میشود.
وی بیان کرد: توسعه موزهها، توسعه کارگاههای کوچک و متوسط، توسعه مشاغل خانگی گردشگری، توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب مشارکت بخش خصوصی از طریق سرمایهگذاریها در راستای اجرای طرح جامع گردشگری داخلی و خارجی اصلیترین برنامههای امسال از طریق اجرای جشنوارهها، شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی و تولید محتواهای تبلیغاتی در فضای مجازی از مهمترین برنامه ها این اداره کل است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان بیان کرد: به منظور آشناسازی جوامع محلی و توسعه کسبوکار کوچک همایشهای مختلف با همکاری جهاددانشگاهی اجرا میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان با تشریح اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری بهویژه در روستاهای هدف در دستورکار قرار دارد، بیان کرد: دورههای آموزشی و توانمندسازی فعالان این بخش حداقل به تعداد ۱۰ دوره برای امسال پیشبینی شده است.
صادقی با اشاره به طرح جامع گردشگری و تدوین خطمشی و راهبردهای کلی این بخش، عنوان کرد: تلاش میشود در چارچوبی که بهمنظور دستیابی به اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت همچنین اهداف اقتصاد مقاومتی و سند ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه برنامهریزی شده اقدامات لازم صورت گیرد
نظر شما