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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۳۲

روسیه بمب افکن استراتژیک ارتقاء یافته تی یو ۱۶۰ را تولید می کند

روسیه بمب افکن استراتژیک ارتقاء یافته تی یو ۱۶۰ را تولید می کند

وزیر دفاع روسیه از تولید بمب افکن های تی یو ۱۶۰ با تغییرات جدید و پیشرفته تر شدن آن ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه گفت روسیه تولید بمب افکن استراتژیک تی یو ۱۶۰ را با تغییراتی جدید  و بهبود کیفیت آن از سر گرفته است.

شویگو با اشاره به تولید اجزای اصلی این بمب افکن ها در روسیه گفت: اقدامات مقدماتی و روش های منحصر به فرد فنی برای ساخت این بمب افکن انجام شده است.

شویگو این مسئله را نیز گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در فوریه ۲۰۱۷ دستور داده است تا بمب افکن تی یو ۱۶۰  با طراحی جدید در کارخانه توپولوف، باز تولید شود.

پیش تر نیز یکی از مقامات وزارت دفاع روسیه از در دستور کار بودن ساخت این بمب افکن ها خبر داده بود. 

کد مطلب 3995750

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