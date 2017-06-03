نهضت فکری امام خمینی (ره) باعث ایجاد موج اسلام گرایی در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی، حجت الاسلام و المسلمین حسین نیساری در مراسم سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵خرداد در جمع کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اظهارکرد : انقلاب اسلامی موجب تغییر و دگرگونی معادلات سیاسی و موازنه ی قوا در مقیاس جهانی به سود ملت ‌های اسلامی شده و اکنون با گذشت سه دهه از عمر پر برکت آن، راهبرد تفکر اسلامی به مثابه ی الگویی نجات ‌بخش برای تمام ملت ‌های اسلامی محسوب می ‌شود.

نیساری تصریح کرد: اندیشه امام خمینی(ره) درمیدان مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی اثرات شگرف و عظیمی در دنیا به خصوص جهان اسلام به وجود آورد و در واقع اسلام واقعی را به دنیا معرفی کرد.

وی با اشاره به ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد امام راحل، افزود: امام راحل با ظلم ستیزی و استکبارستیزی و شخصیت ضد اشرافی گری خود تابوی طاغوت را شکست و ابهت آنان را از بین برد تا انقلاب پیروز شد و رهبری ایشان در این راه بی نظیر بود.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مبانی اسلامی و رهبری عالمانه ی حضرت امام توانست عناصر بیگانه را از کشور بیرون و حکومتی اسلامی بر مبنای ارزش های دینی پایه گذاری کند.

نیساری افزود: مواضع سخت امام در برابر گروه های چپ و منحرف و اصطلاحاتی چون اسلام آمریکایی، شیطان بزرگ، مرفهان بی درد، مستضفعان و پابرهنگان و... وهمچنین تشکیل نهادهای انقلابی و حمایت از قیام های مسلحانه در سراسر جهان اسلام از سوی ایشان، همان گفتمان بیداری اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری هرچه باشکوه تر آئین های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، تداوم اندیشه های حضرت امام راحل در جامعه ایران را به نمایش می گذارد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان هلال احمرآذربایجان غربی با اشاره به فرا رسیدن سالروز قیام ۱۵ خرداد مردم ایران در سال ۱۳۴۲ شمسی علیه طاغوت گفت: سالروز قیام ۱۵ خرداد نیز نمادی از ایثار و از خود گذشتگی این ملت برای به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد : سازمان جهاد کشاورزی استان نیز که نشات گرفته از فرامین و رهنمودهای امام خمینی (ره) که موسس این نهاد انقلابی و جهادی است در عصر حاضر نیز همانند گذشته در عرصه سازندگی و تامین امنیت غذایی کشور پیشرو بوده و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همگام با بهره برداران کشاورزی بیش از پیش تلاش می کند.