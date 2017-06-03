خاطره گویی وزیر بهداشت در جمع فرماندهان دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در این مراسم که شب گذشته در موزه انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد، گفت: حدود ۶ ماه از جنگ تحمیلی گذشته بود و یکی از جبهه‌های بسیار فعال جنگ در آن زمان، تپه های الله اکبر و ارتفاعات مشرف بر سوسنگرد بود. به نظر من، بهترین رزمنده‌های آن زمان جنگ تحمیلی را می‌شد در مسجد سوسنگرد پیدا کرد، آنها بی نظیر بودند. در آن زمان محور اصلی عملیات‌های جنگی سوسنگرد بود چون یک بار سقوط کرده‌بود. دومین باری که سقوط کرد به فاصله یک روز توسط هوانیروز و لشکر ۱۹ زرهی، باز پس گرفته شد.

وی اضافه کرد: در آن دوران نیروهای دکتر شهید چمران بیشتر در آن منطقه عملیات داشتند. در آن روزها که سوسنگرد محاصره بود قصد انتقال یکی از شهدا را داشتیم و امکان انتقال آن به راحتی میسر نبود و پیکر مطهر وی را در وانتی که کنار مرکز جهاد سازندگی بود قرار دادیم.

وزیر بهداشت افزود: برای انتقال این شهید از محاصره سوسنگرد با دو نفر از برادران به نام مجید و نیز شهید فروزش مشغول صحبت کردن و پیدا کردن مسیر مناسب بودیم و در آن زمان در سوسنگرد، ستون پنجم دشمن و جاسوس هم زیاد بودند و با اسلحه کلاش که از عراق می آوردند، اقدام به تیراندازی می‌کردند در حالی که اسلحه ما هنوز "ژ۳" بود. مشغول صحبت کردن بودیم که دیدم خون از ناحیه شانه مجید فوران کرده و خودش متوجه نشده بود که تیر خورده ‌است. به او گفتم که تیر خورده ای، او به ناحیه تیرخورده نگاه کرد و وقتی خون را دید غش کرد و از هوش رفت؛ یعنی از تیر خوردن هراسی نداشت و وقتی خون را دید غش کرد. زمان برد تا به حالت عادی برگردد.

در این مراسم که با صرف افطاری همراه بود، تعدادی از فرماندهان و مدیران دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از نقش جامعه پزشکی در آن دوران پرداختند.