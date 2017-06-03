تدوین سند تدبیرتوسعه پس ازاستقرار دولت/رونق تولیدو اشتغال دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم نماینده جدید ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از رونق تولید و اشتغال در استان خبر داد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم یکصد هزار میلیارد ریال پروژه تحویل مردم داده‌ ایم و این موفقیت ارزشمند با همکاری و تلاش‌ های شبانه ‌روزی مدیران دولتی و فعالین بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه میزان بودجه ‌های عمرانی استان و دارایی ‌های مربوط به تملک دارایی در حدود سه هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: تحقق این مسائل به خاطر حضور تمام کمال دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مثل برق و گاز و شرکت‌های آب منطقه‌ای و حضور بخش خصوصی بوده که پای کار هستند.

جبارزاده ادامه داد: بخش عمده‌ای از ۱۰ هزار میلیارد تومان به پروژه‌هایی بر می‌گردد که مردم هم مشارکت داشته‌اند، امید داریم در برنامه ۵ ساله ششم بیش از گذشته بخش خصوصی پای کار باشند.

توجه جدی به سیاست های اقتصاد مقاومتی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه به همراه تمامی دستگاه‌های اجرایی تحقق کامل برنامه تدبیر و توسعه را سرلوحه اهداف و برنامه‌های خود قرار داده ‌ایم، ادامه داد: تلاش می ‌کنیم هرماه یک دوازدهم برنامه‌ها را اجرا کرده و با تمام توان به سوی اجرای کامل برنامه‌ها پیش رویم.

جبارزاده با بیان اینکه در سال جاری که بحث تولید و اشتغال مطرح شده برنامه‌هایی در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات داریم، ابراز داشت: در سال گذشته از نظر اقتصاد مقاومتی استان برتر بودیم و امسال نیز باید نسبت به سال گذشته برتر باشیم.

وی باتاکید توجه جدی به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: انتظار داریم میزان اشتغال مورد نظر در سال جاری ایجاد شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: توجه ویژه به افزایش تولید و اشتغال در استان همچون سراسر کشور در دولت دوازدهم از مهم‌ ترین اهداف مدیران استانی است.