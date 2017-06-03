امام خمینی(ره) شخصیتی عظیم و استثنایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر عصر امروز در مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مسجد صاحب الزمان ایلام گفت: امام فردی عادی نبود و شخصیتی بزرگ بود که بزرگان هم در برابرش سر تسلیم فرود آوردند.

مظفر تصریح کرد: مقام معظم رهبری در وصف امام گفت: امام، رهبر و پدر ملت ایران و امید همه مستضعفان و بنده خالص خدا و روح بزرگ زمان بود. امام بانی انقلاب، معلم و پدر انقلابی است که بزرگترین پدیده انقلاب بود و انقلاب اسلامی بی نام خمینی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.

وی اضافه کرد: امام از احدی نترسید و از احدی فرمان نبرد جز خدا، امام به روش خود در مبارزه ایمان داشت و به مبارزه مسلحانه اعتقادی نداشت.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امام ارتباط صمیمانه ای با مردم برقرار کرد و در نفوس مردم جا گرفت و بر علیه استکبار شورید.

وی افزود: مام نظام بدیعی را به نام جمهوری اسلامی وضع کرد و احیاگر نظام امامت مبتنی بر ولایت فقیه بود.

وی با اشاره به اینکه امام نظام بدیعی را به نام جمهوری اسلامی وضع کرد و احیاگر نظام امامت مبتنی بر ولایت فقیه بود، گفت: امروز روزی است که وقتی حضرت روح الله غروب کرد و با دلی آرام و قلبی مطمئن این دنیا را ترک کرد، خداوند طلوع خورشیدی فروزان را به ملت ایران اسلامی هدیه داد و خبرگان ملت خورشید فروزان ولایت را با انتخاب امام خامنه ای به نظام اسلامی هدیه کردند و جان دیگر به نظام بخشیدند.

مظفر افزود: با انتخاب امام خامنه ای دشمنان خواب پریشانشان بی تعبیر ماند و مایوس شدند، وقتی امام خامنه ای فرمود: راه امام راه ما و اندیشه امام اندیشه ما و رهنمودهای او رهنمود ماست؛ فهمیدیم امام زنده است و اندیشه او در اندیشه های خلف صالح و سلاله پاکش او است.

وی گفت: امام برای ما جسم نبود و مولفه های ارزشمندی را مطرح کرد و انقلاب ما با ارزش های امام زنده است و در این روزها علاوه بر زنده نگهداشتن یاد امام؛ آرمان های او را نگذاریم به فراموشی سپرده شود.

مظفر با اشاره به اینکه برخی امروز به دروغ می گویند ما خط امامی هستیم ولی از آرمان و اندیشه های امام در عمل آنان خبری نیست، افزود: برخی با امام بودند ولی از خط امام بریدند و با ارزش های امام مخالفند و حق ندارند اسمی از امام ببرند.

وی تصریح کرد: باید از انقلاب امام حراست کنیم و نباید انقلاب را با بیانات غلط تضعیف کرد، کسی حق ندارد با شعار های انتخاباتی ارزش های انقلاب را تضعیف کند و از منافقین حمایت کند.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چرا برخی در شعار های خود با تضعیف حرکت انقلابی نظام از منافقین حمایت کردند، باید از انقلاب پاسداری کرد و از ولایت فقیه حراست کنیم چرا که لب اللباب اندیشه امام ولایت فقیه بود.