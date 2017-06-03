کاروان پیاده زائران حرم در صومعه سرا به حرکت در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی کاروان پیاده ای به صورت نمادین از مقابل سپاه ناحیه صومعه سرا به سمت مسجد جعفری(مصلا) این شهر به حرکت در آمد.

امسال به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با ایام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵خرداد شهرستان صومعه سرا کاروان های پیاده وسواره به سمت حرم مطهر اعزام نکرده و به همین منظور براساس برنامه ریزی ستاد گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) کاروان پیاده زائران حرم مطهر به صورت نمادین در صومعه سرا به حرکت درآمد.

این حرکت به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.

در این کاروان پیاده علی فتح اللهی فرماندار، حجت الاسلام اسماعیل صدیقی امام جمعه، سرهنگ کیا عاشوری فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان صومعه سرا و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و همچنین مردم شهید پرور شهرستان صومعه سرا حضور یافتند. در این مراسم حاضران به مداحی و نوحه سرایی پرداختند.