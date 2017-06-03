دولت دوازدهم توجه ویژه ‌ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم عصر شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان ‌شرقی با بیان اینکه اقدامات بسیار ارزشمندی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی انجام شده است، گفت: در شرایط کنونی رمز موفقیت کشور در عرصه های مختلف توجه و عمل به اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی، بانک ها هستند، گفت: بانک های کشور می تواند در رونق بخشیدن اقتصاد مقاومتی نقش اساسی ایفا کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و افزایش تولید ملی است البته با بهبود بخشیدن به کیفیت، چرا که تولید ملی زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که کیفیت خوب داشته باشد.

امام جمعه تبریز گفت: در این صورت همه به دنبال تولید ملی خواهند بود و اگر تولید ملی کیفیت نداشته باشد مردم سراغ آن نخواهد رفت.

ضرورت نهادینه کردن فرهنگ جلوگیری از اسراف

وی با تاکید بر ضروت توجه ویژه به تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی نهادینه کردن فرهنگ جلوگیری از اسراف در جامعه است.

حجت الاسلام آل هاشم وابستگی اقتصاد ملی به نفت را سمی مهلک برای آینده اقتصاد ایران دانست و با اشاره به اینکه باید تلاش ‌ها برای قطع این وابستگی افزایش یابد، اظهار داشت: هرچند در سال های اخیر دولت و مجلس اقدامات خوبی انجام داده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی باید همه مسئولان و مردم در راستای تحقق بیش از پیش آن در استان و کشور تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین به ضرورت توجه به اشتغال زایی در کشور تاکید کرد و افزود: اگر مشکل اشتغال کشور حل شود استعداد جوانان در زمینه های مختلف روز به روز شکوفا می شود.