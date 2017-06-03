مسوولان هیچ فرصتی را برای ‏خدمت به مردم از دست ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی شنبه شب و در مراسم ضیافت افطار با وزرا، معاونان، ‌استانداران و روسای سازمانهای دولتی گفت: شاید بعضی ها بگویند دولت یازدهم در آخرین روزهای ‌فعالیتش است، اما حتی اگر فقط یک روز هم وقت باقی مانده باشد، بار مسسئولیت آن بر عهده ماست. ‌خیلی کارها را در همین روزهای پایانی دولت یازدهم می شود، انجام داد. ‌

رییس جمهور با بیان اینکه عزت، آزادی و عظمت امروز کشور در سایه نهضت، انقلاب، مدیریت و ‌راهگشایی امام راحل برای ما در مسیر حق و حقیقت محقق شده است، گفت: امام خمینی (ره) با ایمان ‌واقعی به خداوند، راه انقلاب، پیروزی و مجاهدتی که داشت به موفقیتهای بزرگ تاریخی دست یافت. ‌درست است که هر کس این ایمان، عمل صالح و مجاهدت را در کنار هم قرار دهد، توفیق خواهد یافت ‌و ما هم می توانیم همان راه و مسیر را انتخاب کنیم، اما هر کس در حد توان و استعدادش توفیق خواهد ‌یافت، در حالی که امام راحل شخصیتی استثنایی بود. ‌

روحانی با بیان اینکه امام راحل در همه حال به خداوند اتکا داشت، افزود: سال ۴۳ با وجود آنکه ‌امام تازه از زندان آزاد شده بود، بدون هیچ همراه و ترسی در قم تردد می کرد. هیچ ترسی در وجود امام ‌نبود چرا که ایمان به حق وجود او را فراگرفته بود و از همین رو توانست در سخت ترین برهه های ‌تاریخی به پیروزی برسد. ‌

رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما باید راه امام را بیاموزیم و مسیر او را طی کنیم، تصریح کرد: مردم ‌بار مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ما گذاشته اند. تک تک ما باید سنگینی بار ۲۴ میلیون رای مردم ‌را بر دوش خودمان احساس کنیم. البته ما فقط در قبال ۲۴ میلیون نفری که به ما رای دادند مسئول ‌نیستیم، بلکه در قبال ۱۶ میلیون نفری که به ما رای ندادند و همه آن کسانی که حتی اصلا رای ندادند ‌هم مسئول هستیم. ‌

روحانی با اشاره به اینکه شعار ما این بود که در نیمه راه نمی مانیم، گفت: ما گفتیم راهی را که ‌آمده ایم، ادامه خواهیم داد و مردم به این شعار و حرف ما رای دادند. رای مردم به وضعیت نبود که ‌بهترین شرایط کشور باشد، بلکه رای مردم به مسیر دولت بود. آنچه من از رای مردم می فهمم، آن ‌است که مردم به ما گفتند مسیری که انتخاب کردید درست بوده و همان را ادامه دهید. ‌

رییس جمهور اضافه کرد: مردم به ما گفتند شما با دنیا تعامل کردید و تقابل نکردید، پس همین راه را ‌ادامه دهید. مردم گفتند شما حقوق ما را در بخش هایی تامین کردید، پس همین مسیر را ادامه دهید. ‌مردم گفتند شما ضمن نظارت و کنترل امور پولی و مالی، تورم را مهار کردید، پس همین راه را ادامه ‌دهید. مردم گفتند شما راه رشد و رونق اقتصادی را انتخاب کردید و اقتصاد کشور را از رشد منفی ۶.۸ ‌درصد به رشد ۸.۳ درصد رساندید که از آغاز اجرای سند چشم انداز تا امروز بی نظیر بود، پس همین ‌راه را ادامه دهید. ‌

روحانی اظهار داشت: این حرف به معنای آن نیست که مردم بگویند آنچه انجام شده کافی است اما ‌مردم با رای خود تایید کرده اند که این راه درست است، پس با کوشش و تلاش بیشتر باید آن را ادامه ‌دهید. ‌

وی با بیان اینکه مردم از ما می خواهند تا این مسیر را با کوشش و تلاش ادامه دهیم، گفت: ‌ما با مردم عهد کردیم تا بر مبنای آزادی، امنیت و پیشرفت کشور حرکت کنیم. ‌

روحانی تأکید کرد: مردم ایران نه تنها آزادی بیان می خواهند، بلکه در حرکت اجتماعی، انتخاب ‌شغل و مسایل فرهنگی نیز باید آزادی داشته باشند، چرا که این شعار انقلاب است. ‌

رییس جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت اجتماعی، فرهنگی و قضایی برای مردم، گفت: مردم ‌از ما می خواهند تا مرزها و سرزمین شان امن باشد. ‌

روحانی با اشاره به اینکه مردم فضای امنیتی نخواسته بلکه جامعه و فضای امن را مطالبه می ‌کنند، افزود: مردم ما زندگی پرتنش و تشنج نمی خواهند بلکه می خواهند امنیت را برای آنان در جامعه ‌حفظ کنیم. ‌

رییس جمهور با بیان اینکه ملت ایران پذیرفته است که تنها یک رهبر و قانون اساسی در کشور وجود ‌دارد، اظهار داشت: ما نمی پذیریم که هر کسی در هر شهری ادعای رهبری مردم را داشته باشد و ‌بخواهد با قانون و سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند چرا که معتقدیم آرامش مردم در صورتی امکان ‌پذیر است که هر روز قانون را عوض نکرده و زندگی مردم را تغییر ندهیم. ‌

روحانی با تأکید بر اینکه هیچ کس در کشور بالاتر از قانون نبوده و اصل بر قانون گرایی است، ‌گفت: کشور متعلق به ملت بوده و مردم که با شور پای صندوق های رأی آمده اند می دانند که با یک ‌انتخابات و طی چهار سال همه مشکلات حل نخواهد شد. ‌

رییس جمهور افزود: مردم خوب دریافته اند که تنها راه حل مشکلات و معضلات در کشور از طریق ‌صندوق رأی است، چرا که در منطقه دیده اند کشورهایی که راهی غیر از این را انتخاب کرده اند به ‌چه سرنوشتی دچار شده اند. ‌

وی با اشاره به حضور گسترده ایرانیان خارج از کشور در پای صندوق های رأی خاطر نشان کرد: تنها ‌نوجوانان و جوانان در این انتخابات رأی اولی نبودند، بلکه برای اولین بار کهنسالان ۶۸ و ۷۰ سال نیز ‌در این انتخابات پای صندوق ها آمدند. ‌

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران با حضور پرشور خود در انتخابات عظمت بزرگی را آفریدند و ‌مسئولیت سنگینی را بر دوش ما قرار دادند، گفت: ما باید راه و مسیری که مردم نشان دادند را ادامه ‌دهیم. ‌

روحانی با بیان آراء همه مردم برای ما محترم و گرامی بوده و در برابر آن سر تعظیم فرود می ‌آوریم، گفت: ۲۴ میلیون نفری که در پای صندوق مسیر خود را به عنوان اکثریت انتخاب کردند، برای ‌ما هیچ تفاوتی با دیگر افرادی که راه های دیگری انتخاب کردند ندارند البته شیوه مدیریت کشور بر ‌مبنای نظر اکثریت خواهد بود. ‌

رییس جمهور با بیان اینکه در ۴ سال دولت یازدهم به دلایل مختلف نسبت به مسئولان و نمایندگان ‌دولت در استان ها سخت گیری نکردیم، گفت: همه افراد زحمات بسیاری کشیدند و هیچ کس نیست که ‌از دولت دفاع نکرده باشد، اما در این بین همه یکسان نبودند بلکه بعضی افراد با همه توان به میدان ‌آمده و زمانی که به دولت حمله می شد با همه وجود دفاع می کردند. ‌

روحانی افزود: دفاع از دولت، دفاع از رأی مردم و اکثریت مردم است. ‌

رییس جمهور گفت: ما بار سنگینی بر دوش داریم و هر کس آمادگی دارد این بار را بر دوش بکشد باید ‌داوطلب شود. ‌

روحانی با بیان اینکه وقتی تصمیم قاطع به حضور در انتخابات گرفتم با خدا گفتم که جانم، حیثیتم ‌و آبرویم را با تو معامله می کنم، افزود: ما باید همه در کنار هم در صحنه حضور داشته باشیم و برای ‌توسعه و پیشرفت کشور فداکاری کنیم. ‌

رییس جمهور تأکید کرد: باید از فرصتی که در اختیار داریم برای رفاه مردم، جامعه و کشور استفاده ‌کنیم، چرا که این کشور توان و قدرت کافی را در اختیار دارد. ‌

روحانی با اشاره به اینکه اهداف مطرح شده از سوی کاندیداها در دوران تبلیغات انتخابات ‌دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تفاوتی با هم نداشت، بلکه شیوه های مطرح شده با هم فرق می کرد، ‌افزود: مردم در انتخابات به شیوه رای دادند و ما باید از خدا بخواهیم در این ماه رمضان به ما توفیق ‌دهد تا خادم خوبی برای مردم باشیم. ‌

رییس جمهور یادآور شد، امام راحل همواره بر توجه مردم تأکید داشتند و ما باید کشور مان را با کمک ‌مردم و لطف و فیض الهی آباد کنیم. ‌