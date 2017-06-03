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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۰۲

از سوی سازمان غذا و دارو انجام شد: 

تفویض امور اجرایی به معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی  

تفویض امور اجرایی به معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی  

آبادان - معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان از تفویض امور اجرایی از سوی سازمان غذا و داروی کشور به این معاونت خبر داد.  

مرتضی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استناد رأی کمیته فنی و قانونی سازمان غذا و دارو، گفت: سازمان غذا و داروی کشور با تفویض امور اجرایی مربوط به بررسی و صدور پروانه بهره‌‎برداری آرایشی و بهداشتی، پروانه ساخت غذایی، آرایشی و بهداشتی و مجوز ترخیص و گشایش مواد اولیه و فرآیند شده (ثبت منبع شده در اداره کل) به معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان موافقت کرد. 

به گفته وی پیشتر، کارشناسان سازمان غذا و دارو برای تفویض امور اجرایی مذکور، از محل معاونت غذا و دارو آبادان و برخی واحدهای تولیدی تحت پوشش آن بازدید کرده بود. 

جعفری افزود: در این بازدید وضعیت و عملکرد واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که خوشبختانه مورد رضایت نیز قرار گرفت. 

وی اظهار کرد: به منظور انجام هر چه بهتر امور محوله، کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی برای طی دوره‌های آموزشی مربوطه به سازمان غذا و دارو معرفی می شوند.

کد مطلب 3995771

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