همايش پيامبر برتر در دانشگاه خواجه نصير برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، سيره نويسي پيامبر (ص)، تفسير نبوي قرآن كريم، اخلاق نبوي، مهمترين وصيت پيامبر اعظم (ص)، سازگاري اعتقادات شيعه و ختم نبوت، تحريف شخصيت پيامبر (ص) توسط غير مسلمانان، تحريف شخصيت پيامبر توسط مسلمانان، ترسيم چهره پيامبر در قرآن و نهج البلاغه، پيامبر (ص) و حقوق بشر، كتاب شناسي زندگي پيامبر، نقدهاي علمي كه بر اسلام و شخصيت پيامبر از سوي مخالفان ارائه شده و پاسخ هايي كه توسط دانشمندان اسلام داده شده است از مهمترين موضوعاتي است كه در اين همايش به آنها پرداخته خواهد شد.

همچنين مجموعه مقالات پذيراي اشعار و قطعات ادبي در ارتباط با شخصيت پيامبر اعظم ( ص) خواهد بود.



علاقه مندان مي توانند مقالات خود را حداكثر تا 15 آذر ماه سال جاري به دبيرخانه سمينار ارسال كنند.