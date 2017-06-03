اوضاع سوریه با بهبود چشمگیری روبرو است/ افول گروههای تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که اوضاع سوریه به شکل چشمگیری بهبود یافته است چرا که گروه های تروریستی و در راس آنها داعش و النصره و دیگر گروه های مشابه در سوریه که گروه های وهابی تندرو می باشند، در حال افول هستند.

بشار اسد در گفتگو با شبکه «ویون تی وی» هند گفت: اوضاع از لحاظ نظامی بسیار بهتر از قبل شده است اما این کل ماجرا نیست چرا که موضوع تنها منحصر به درگیری نظامی نیست بلکه مسائل مختلفی از قبیل ایدئولوژی وجود دارد که که سعی بر ترویج آن در منطقه ما دارند و این خطرناکترین چالشی است که ممکن است در کوتاه مدت و همچنین درازمدت با آن مواجه باشیم.

وی که با این شبکه هندی مصاحبه می کرد، افزود: ما احترام زیادی برای مواضع هند قائل هستیم چرا که اولا بر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و اخلاق جهانی و ثانیا بر اخلاق مردم هند مبتنی است و با وجود تمام فشارهای غربی به تمام کشورهای جهان از جمله هند برای پیوستن به محاصره اعمالی علیه مردم سوریه، هند روابط خود با سوریه را کاهش نداده است.

رئیس جمهور سوریه همچنین تصریح کرد که حمایت از تروریسم و بکارگیری آن توسط کشورهای منطقه ای، اروپایی و غربی در راستای اهداف سیاسی خطرناکتر از هرگونه خطری است که در عصر معاصر می توانیم با آن مواجه شویم.

بشار اسد با بیان اینکه مسئول حمایت از تروریست ها و خونریزی در سوریه همانا غرب، قطر، عربستان و ترکیه بازیگر اصلی در این زمینه هستند، افزود که فرانسه و انگلیس بدون اجازه آمریکا جرات انجام هیچ کاری را ندارند و آمریکا سردمدار حقیقی نزاع در سوریه است اما به دیگران اجازه می دهد که نقش های مختلفی را ایفا نمایند.

وی همچنین تاکید کرد که مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان از طریق ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه به نتایج جزئی دست یافت و پیشرفتی مثبت بشمار می رفت اما نمی توانیم آن را راهکار سیاسی نام نهیم.

بشار اسد گفت: بعد از انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به ما ثابت شد که رئیس جمهور این کشور تصمیم گیرنده نیست و تنها مجری و بخشی از گروه های فشار مختلف است. ترامپ اغلب وعده ها و سخنانی را که در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح می کرد در خود بلعید و تقریبا درباره تمام وعده های خود چرخش ۱۸۰ درجه ای داشت.

رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به نقشه حال حاضر جهان و همچنین به لیبی، یمن و رویدادهای اخیر در مصر، فرانسه و انگلیس بیندازیم نشان می دهد که تروریسم حد و مرزی ندارد.

بشار اسد با اعلام اینکه نمی توان از تروریسم و خاندان آل سعود به عنوان دو امر مختلف سخن گفت و آنها صادرکننده تروریسم، افراط گرایی و ایدئولوژی وهابی در جهان هستند افزود: تنها خطایی که ما در گذشته مرتکب شدیم این بود که باور کردیم غرب و برخی کشورها مثل عربستان دارای ارزش هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره باقی ماندن بر سر قدرت از سال ۲۰۰۰ به مدت ۱۷ سال و در عین حال آمدن و رفتن بسیاری از رهبران جهان همچون اوباما در آمریکا و سارکوزی و اولاند در فرانسه و اینکه رمز موفقیت او چیست، تصریح کرد: هنگامی که از حمایت مردم برخوردارید می توانید در مقابل هر طوفانی ایستادگی کنید، این حقیقتی بسیار ساده است.

بشار اسد افزود: اگر از این حمایت برخوردار نباشید شاید چند هفته یا چند ماه دوام بیاورید اما نه چندین سال. نبرد، نبرد رئیس جمهور نیست و من به خاطر منصب مبارزه نمی کنم، من به منصب اهمیتی نمی دهم چیزی که برای من مهم است حمایت مردم است. برای ما سوری ها این جنگ یک جنگ ملی است و همه بخاطر میهن خود و نه رئیس جمهور می جنگند. این همان رمزی است که غرب به آن پی نبرده است و در تحلیل اوضاع سوریه بسیار سطحی بودند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون به زندگی در خارج از سوریه یا کناره گیری اندیشیده است، گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهور از طریق انتخابات روی کار می آید بنا بر این کناره گیری نیز از طریق انتخابات صورت می گیرد یا اینکه ببینی مردم سوریه از تو حمایت نخواهند کرد چرا که بدون این حمایت نمی توانید کاری انجام دهید. اما از آنجا که وضعیت اینطور نیست و شما در وسط طوفان هستید و سوریه در چشم طوفان است نمی توانم بگویم که تسلیم خواهم شد، این امر کاملا بر ضد حس میهن پرستی است. اما برای شخص خودم ترک سوریه به عنوان گزینه مطرح نیست. من از جوانی همچون شخصی که تنها می تواند در کشور خود زندگی کند و نه هیچ کشور دیگری تربیت گردیدم و بزرگ شدم.