به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه القدس العربي با بيان اين ادعا به نقل از آنچه منابع آگاه ناميد ،افزود: پيام پادشاه اردن با تلاشهاي ميانجي گرايانه اردن براي ايجاد نوعي از همكاري ايراني و آمريكايي در مساله عراق مرتبط است و هدف از آن كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن است .
به ادعاي اين منابع ، پادشاه اردن ، معشر را در چارچوب ماموريتي ميانجي گري كه خود در ژولاي گذشته به همين منظور براي اولين بار به تهران سفركرد، اعزام كرد.
به نوشته القدس العربي ، عبدالله دوم پادشاه اردن در آن سفر خود ، ضمن تلاش براي كاستن از تنش ميان تهران و واشنگتن ، پيامي از سوي آمريكا به ايران در مورد نقش ايران در عراق ، تسليم مقامات ايران كرد تا راه براي ايجاد فضاهاي مثبت ازجمله گفتگو هرچند محدود و بررسي اختلافات باز شود. گفتني است پادشاه اردن قرار است طي هفته آينده به واشنگن سفر كند.
القدس العربي ادعا كرد:وزير امور خارجه اردن، پيامي از پادشاه اردن در مورد روابط ايران و آمريكا به خاتمي تسليم كرد
يك روزنامه عرب زبان چاپ لندن ادعا كرد كه مروان معشر در سفر خود به تهران پيامي از پادشاه اردن در مورد روابط ايران و آمريكا با هدف كاهش تنش در روابط واشنگتن تهران ، تسليم رئيس جمهور ايران كرده است .
به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه القدس العربي با بيان اين ادعا به نقل از آنچه منابع آگاه ناميد ،افزود: پيام پادشاه اردن با تلاشهاي ميانجي گرايانه اردن براي ايجاد نوعي از همكاري ايراني و آمريكايي در مساله عراق مرتبط است و هدف از آن كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن است .
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