پرفشارترين مخزن گازي جهان به بهربرداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اين مراسم گفت: اجراي اين طرح در چارچوب توسعه مخازن گازي واقع در محدوده عملياتي اين شركت از اسفند سال 81 شروع و در تيرماه امسال نخستين حلقه چاه آن در عميق ترين لايه هيدرو كربوري كشور در مدار توليد قرار گرفت.

سيف الله جشن ساز، در حاشيه بهره برداري از اين طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: اين مخزن در ميان مخازن كشف شده در ايران منحصر به فرد و ويژه محسوب مي شود و از جنبه هاي خاص و بارز آن مي توان به كميت بالاي فشار تا حدود 12 هزار و 500 پوند بر اينچ مربع (پام)، دارا بودن سيال گازي با وزن ملكولي 3/38 و حرارت بسيار زياد 300 درجه فارنهايت، فشار جرياني شش هزار پام و استفاده از كالاهاي كلاس API 1500 اشاره كرد.

بخش مركزي مخزن مارون خامي در 60 كيلومتري جنوب شرقي اهواز واقع شده و تاقديس تحت الارضي آن روي افق خامي داراي ابعاد 60 در چهار كيلومتر است. اداره ارزيابي مخازن شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب حجم گاز درجاي مخزن را معادل462 / 1 و ذخيره قابل برداشت آن را 179/1 تريليون فوت مكعب برآورد كرده است.

شركت مناطق نفت خيز جنوب با هدف تامين بخشي از گاز مورد نياز تزريق در مخزن مارون آسماري و استحصال و صدور مايعات گازي مخزن مارون خامي ، انجام پروژه خدمات مهندسي و تامين كالاي داخلي و خارجي و نصب و راه اندازي فعاليت هاي سطح الارضي طرح توسعه مخزن را به روش (EPC) به اجرا گذاشت.

طرح توسعه مخزن مارون خامي در گام نخست با ظرفيت توليد 200 ميليون فوت مكعب در روز محصولات سرچاهي از چهار حلقه چاه توليدي به اجرا در آمد كه پس از توليدي شدن چاه شماره ي 222 در عمق پنج هزار و 225 متري زمين و استحصال روزانه 45 ميليون فوت مكعب گاز از آن پيش بيني مي شود چاه هاي شماره ي 291 ، 308 و 314 نيز تا تيرسال 86 به تدريج در مدار عمليات قرار گيرد.

محاسبات نشان مي دهد كه يك هزار ميليارد ريال هزينه اجراي اين طرح با احتساب گاز توليدي در روز به ميزان پنج ميليون و 700 هزار متر مكعب و حجم بالاي مايعات گازي شيرين در مدت 32 روز قابل برگشت خواهد بود.

همچنين در مراحل بعدي توسعه اين مخزن براي استفاده بهينه از محصولات توليدي گاز و گاز مايع احداث كارخانه گاز و گاز مايع شماره 2300 و همچنين امكان طراحي، ساخت و نصب سامانه اتان زدايي مدنظر قرار دارد.