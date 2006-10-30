ثبت نام 6 هزار و 689 تاكسي فرسوده در پايتخت

حسين تيموري كرماني در گفتگو با خبرنگار مهر ، در بيان آخرين اطلاعات خروج تاكسي هاي فرسوده در پايتخت بيشترين مشكل وابسته به نوسازي تاكسي ها را مربوط به خودروهاي پلاك موقت دانست و اضافه كرد: از حدود 8 سال گذشته تعدادي از رانندگان بدون دارا بودن شرايط قانوني ، حق جذب دريافت كرده اند و اكنون براي تعويض پلاك هاي خود دچار مشكل شده اند.

وي تعداد اين افراد را حدود 1600 نفر اعلام كرد و از نقص مدارك آنان خبر داد و گفت: نبودن سند به نام دارنده گواهينامه ، رعايت نكردن شرايط سني - حداقل 23 و حداكثر 50 سال براي رانندگان تاكسي - و شرايط سني كمتر از 15سال براي تاكسي ها ، از جمله موارد منجر به ناقص بودن مدارك به شمار مي رود.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران تاكيد كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده براي قانونمند شدن ادامه اين روند ، استفاده از مزاياي قانوني و رفع نواقص پرونده اين افراد ، مسئولان سازمان تاكسيراني هماهنگي هاي لازم را انجام داده و شرايطي فراهم آورده اند تا تاخيري در دريافت خودروهاي نو به وجود نيايد.

وي گفت: تعداد مراجعه روزانه تاكسيرانان داراي خودروهاي فرسوده بين 300 تا 500 نفر است و گرچه تعطيلات چند روز اخير پيشبرد اهداف خروج تاكسي هاي فرسوده را دچار مشكل كرد اما روند كلي اين امر مثبت ارزيابي مي شود.