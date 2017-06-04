کشف ۱۳ نارنجک جنگی در «جواد آباد» ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر گفت: در پی تماس شخصی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد با اشیاء مشکوک در حین حفاری حوضچه ای در زمین زراعی خود ، موضوع به سرعت در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس شرق استان تهران ادامه داد: پس از بررسی صحت اولیه اطلاعات واصله بلافاصله اکیپی از مامورین کلانتری جواد آباد به محل اعزام و موفق به کشف تعداد ۱۳ عدد نارنجک جنگی می شوند.

ناظری افزود:در ادامه عوامل چک و خنثی سپاه به محل اعزام و نسبت به خنثی سازی و انتقال مهمات کشف شده اقدام می شود.

این مقام ارشد انتظامی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس در رابطه با فرد یا افراد مرتبط با مهمات کشف شده ادامه دارد و در این رابطه پرونده ای در پلیس تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان با بیان اینکه نیروی انتظامی با هوشیاری و آمادگی کامل هرگونه فعالیت مشکوک را رصد می کند از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک در خصوص فعالیت مجرمانه و افراد معاند مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند