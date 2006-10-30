عدم درمان پرخاشگري باعث اختلال شخصيت مي شود

دكتر پرويز كامكاري ، روانپزشك در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادي كه به علت عدم درمان پرخاشگري دچار اختلال شخصيت شوند ، شخصيت آنان به گونه اي خواهد شد كه از شكنجه دادن و آزار رساندن به ديگران لذت خواهند برد.

وي اظهار داشت: در مواردي كه افراد به تخريب اموال عمومي جامعه نظير شكستن شيشه هاي امكان عمومي و يا تخريب وسايل نقليه عمومي اقدام مي كنند نظير افرادي كه پس از شكست تيم ورزشي مورد علاقه شان اغلب دچار نوعي اختلال شخصيت هستند چون اين رفتارها نشانه هايي از افراد دچار اختلال شخصيت جامعه ستيز است.

اين روانپزشك تصريح كرد: تماشاي فيلم هاي خشونت بار و يا حتي تماشاي مسابقات ورزشي باعث تخليه هيجانات روحي تماشاگران نمي شود چرا كه در در بسياري موارد تماشاگران پس از شكست تيم ورزشي مورد علاقه شان به تخريب و درگيري با يكديگر اقدام مي كنند كه اين نشان دهنده اين است كه هيجانات آنان تخليه نشده است.

وي ادامه داد: بهترين راه تخليه هيجانات انجام فعاليت هاي ورزشي مختلف است كه در اين صورت انرژي هاي ناشي از هيجانات در فرد تخليه مي شود و در نتيجه از بروز پرخاشگري ناشي از هيجانات جلوگيري خواهد شد.