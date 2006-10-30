ايران با 235 ورزشكار در بازيهاي آسيايي قطر شركت مي كند / افزايش سهيمه فدراسيونها با نظر مساعد سازمان انجام شد

دبيركل كميته ملي المپيك كه در پايان جلسه عصر امروز پيرامون نهايي كردن نفرات و رشته هاي اعزامي به بازيهاي آسيايي دوحه قطر با خبرنگار"مهر" گفتگو مي كرد ، با بيان اين مطلب افزود : با افزايش سهيمه فدراسيونهاي ورزشي ، كاروان ايران با 235 ورزشكار در 25 رشته ورزشي در بازيهاي آسيايي شركت خواهد كرد و با افزايش نفرات اعزامي اكثر تيم ها با نفرات كامل در اين مسابقات شركت خواهند كرد.



كفاشيان در خصوص علت افزايش سهيمه رشته هاي اعزامي اظهار داشت : درپي جلسه دوشنبه گذشته مسئولان فدراسيونهاي ورزشي و درخواست افزايش سهميه ورزشكاران اعزامي به دوحه ، رئيس سازمان تربيت بدني با درخواست اين فدراسيونها موافقت كرد و محدوديت هاي موجود در اين زمينه برداشته شد تا فدراسيونهاي ورزشي با تيم هاي كامل در بازيهاي آسيايي حضور يابند .



وي در مورد مهلت ارسال ليست ورزشكاران اعزامي به قطر گفت : تعدادي از رشته ها و نفرات اعزامي را به مسئولان برگزاري بازيهاي آسيايي دوحه قطر اعلام كرديم و ليست جديد نفرات اعزامي را ظرف روزهاي آينده به مسئولان برگزار كننده اعلام خواهيم كرد .



كفاشيان در خصوص احتمال كسب مدالهاي بيشتر با افزايش نفرات اعزامي به دوحه تاكيد كرد : افزايش سهيمه برخي از فدراسيونها تنها با نگاه حمايتي صورت گرفته و برخي از رشته ها شايد هيچ شانسي براي كسب مدال نداشته باشند ولي انتظار كميته ملي المپيك در افزايش سهيمه ها تلاش ورزرشكاران براي مدال آوري است تا از اين طريق توجيه منطقي براي افزايش ورزشكاران داشته باشيم .



وي در خصوص پيش بيني جايگاه ايران در پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي اظهار داشت : بهرحال انتظار ما اين است در اين دوره تعداد مدالهاي كاروان ايران افزايش يابد و از همين رو اميدواريم رده دهم بازيهاي آسيايي بوسان كره جنوبي را حداقل تا رده هاي ششم و هفتم كاهش دهيم .