مردم انگلیس خونسرد و هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، «صادق خان» شهردار لندن در بیانیه ای که پس از حوادث تروریستی شب گذشته لندن صادر کرد از مردم انگلیس خواست تا خونسرد و هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه سطح تهدیدات تروریستی در لندن بالاست از مردم این شهر خواست تا خونسردی خود را حفط کنند.

شهردار لندن همچنین عاملان حملات شب گذشته را تروریست های ضعیف النفس خطاب کرده است.

وی همچنین در مورد انتخابات زودهنگام که قرار است هفته جاری برگزار شود گفت: انتخابات پارلمانی انگلیس را نباید به سبب حمله تروریستی اخیر در لندن به تاریخ دیگری موکول کرد.

لندن، پایتخت بریتانیا، در ساعات پایانی شنبه شب شاهد حملات تروریستی بود که ۶ کشته و ۴۸ زخمی برجای گذاشت. علاوه بر این، پلیس اعلام کرد ۳ مظنون این حادثه هم به ضرب گلوله پلیس کشته شده‌اند و دست کم یکی از آنها جلیقه انفجاری «مصنوعی» بر تن داشته است.