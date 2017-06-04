حفظ وحدت ضامن بقای نظام اسلامی/اجازه اجرای سند ۲۰۳۰ را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) که پیش از ظهر یک شنبه در مصلای رشت برگزار شد، حضور یکپارچه، گسترده و همه ساله آحاد مردم و مسئولان در مراسم سالگرد امام خمینی (ره) را نماد اتحاد ملی دانست و اظهار کرد: حضور بیش از ۱۱ میلیون نفر در مراسم تشییع امام نشان از عمق نفوذ افکار و شخصیت بنیانگذار انقلاب در دل های مردم داشت.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) عالمی کامل که در همه زمینه های فقه، اصول، تفسیر و حتی مجاهدت در برابر طاغوت منحصر به فرد بود، افزود: شخصیت جامع و منحصر به فرد امام خمینی(ره) از ایشان الگویی تمام عیار ساخته بود که آرمان های مردم را متبلور و در دل و جان آنها نفوذ کرده بود و ملت غایت آمال خود را در ایشان می دیدند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از جانب بنیانگذار انقلاب اسلامی تصریح کرد: اساس تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت توسط امام خمینی(ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه استوار است و تشکیل این حکومت در عصر حاضر اتفاقی بی نظیر و خاص امام حمینی (ره) است.

آیت الله خاتمی همچنین به فضائل اخلاقی امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات از خصوصیات بارز امام بود و همین عمل کردن مو به مو به فرامین الهی از ایشان الگوی اخلاقی بی نظیری ساخته بود.

تأکید امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بر لزوم احترام به رای مردم

وی در ادامه سخنان خود به تأکید امام خمینی (ره) بر قدرت مردم در عرصه های مختلف اشاره و تصریح کرد: بنیانگذار انقلاب همواره مردم را قدرتمندترین نیرو در عرصه های مختلف می دانستند چه آن زمان که در مبارزه با نظام ستم شاهی به صحنه آمده بودند و چه آن زمان که بنی صدر را انتخاب و سپس خلع کردند.

عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امام همواره باور داشتند که حضور مردم در صحنه لازم و کارساز است و این خصوصیت در نائب ایشان مقام معظم رهبری نیز متجلی شده است.

آیت الله خاتمی یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز در تمامی عرصه ها نشان داده اند که همواره نظر و رای مردم مورد احترام بوده و اساس نظام بر رأی و حضور مردم استوار است.

وی گفت: دفاع رهبر از رای مردم در فتنه ۸۸ و همچنین پذیرفتن نتیجه انتخابات سال ۷۶ نمونه های بارز این احترام و ارزش گذاشتن به رای مردم است.

وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تأکید امام (ره) بر وحدت مردم و مسئولان برای پیشبرد اهداف نظام اشاره و اظهار کرد: همانطور که بنیانگذار انقلاب در یکی از کتاب های خود نیز آورده بودند، حفظ نظام و انقلاب اسلامی تنها از طریق وحدت میسر می شود و اگر این وحدت ضربه ببیند، آسیب های جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: هرچند که سال ها است همه قدرت های غربی و دست نشان ده هایشان در منطقه به دنبال آسیب رساندن به نظام اسلامی هستند اما همین وحدت ما باعث شده که نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگه ای نتوانسته علیه نظام غلطی انجام دهد.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: در نظام ما نیز مقام معظم رهبری محور وحدت بوده و حمایت از مواضه ایشان که در انطباق با ارزش های اسلامی است، ولایت مداری محسوب می شود و مایه حفظ وحدت در جامعه است.

وی تأکید کرد: نظام اسلامی بر پایه اسلام و ارزش های اسلامی استوار است و همانطور که امام خمینی (ره) نیز فرمودند، تمام مقصد ما مکتب ما است و همگی باید برای اجرای احکام الهی در حکومت اسلامی تلاش کنیم.

آیت الله خاتمی در ادامه به برگزاری انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: حضور با شکوه مردم در انتخابات گذشته آری محکم به نظام جمهوری اسلامی بود و سند روشنی بر وجود دموکراسی دینی در کشور ک هخط بطلان بر یاوه گویی های دشمنان کشید.

وی افزود: برنده و بازنده انتخابات باید بدانند که همگی به نظام تعلق داشته و اگر هم هر حاشیه ای بر آن وجود دارد باید از طریق شورای نگهبان که فصل الخطاب است، پیگیری شود.

عضو خبرگان رهبری پرهیز از اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه را ضروری دانست و تأکید کرد: انتخابات با شکوه هرچه بیشتر برگزار شده و هم برندگان انتخابات و هم کسانی که رای نیاورده اند باید به تداوم حرکت نظام اسلامی فکر کرده و از هرگونه رفتاری که ناقض وحدت ملی بوده و یا ایجاد تفرقه و حساسیت کند، بپرهیزند.

اجرای سند ۲۰۳۰ خلاف موازین اسلامی

آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: همانطور که رماجعی همچون آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی نیز تأکید کرده اند، اجرای سند ۲۰۳۰ خلاف موازین اسلامی بوده و بسیار خطرناک است.

وی اعلام کرد: به هیچ عنوان اجازه اجرای این سنت ننگین در کشور داده نمی شود و آقایان نیز باید در عملکرد خود تجدید نظر کنند.