حضور كم رنگ كشورهاي عربي در كنفرانس بين المللي "دمكراسي هاي جديد"

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، روزگذشته ششمين كنفرانس بين المللي "دمكراسي هاي جديد" با نظارت سازمان ملل متحد و بدون حضور "زيپي ليوني" وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي كه سفر خود را در آخرين لحظات آغاز اين كنفرانس به دوحه لغو كرد، و همچنين بدون حضور بعضي از كشورهاي عربي، آغاز به كار كرد.

يك مسئول بلندپايه قطري دركميته سازماندهي كنفرانس مذكور درگفتگو با خبرگزاري فرانسه در مورد لغو سفر وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي به قطر گفت : بهتر است كه "ليوني" به كنفرانس نيايد،زيرا چند كشور عربي و اسلامي علاقه مند نيستند كه با حضور وي در اين كنفرانس شركت كنند.

اما اين مقام بلند پايه قطري كه خواست نامش فاش نشود، اين مسئله را كه چند كشورعربي زير سقف سازمان ملل متحد با اسرائيل همنشين شوند، محكوم كرد و تاكيد كرد: تا كنون چنين اقدامي درهيچ كشور عربي حتي در نشستي كه از سوي سازمان ملل متحد برگزارشد، انجام نشد.

سخنگوي وزارت امورخارجه اسرائيل روزگذشته اعلام كرد : به علت حضور بعضي از اعضاي جنبش حماس در كنفرانس بين المللي دمكراسي هاي جديد دوحه "ليوني" سفر خود را به دوحه لغو مي كند.

وي درادامه بيان كرد: اسرائيل هيئتي را به رياست "ياكوف هاداس" معاون مدير كل اداره خاورميانه در وزارت امورخارجه اسرائيل براي شركت دراين كنفرانس اعزام مي كند.

اين درحالي است كه "محمد الرميحي" معاون وزيرامورخارجه قطر كه رياست كميته سازماندهي كنفرانس بين المللي را برعهده دارد ، درمورد علت انصراف "ليوني" از سفر به قطرهيچ توضيحي نداد.

از سوي ديگر "منير غنام" سفير فلسطين در قطر تصريح كرد: هيئت فلسطيني به رياست "فاروق القدومي" دبير كل جنبش فتح در كنفرانس شركت مي كند و درحالي كه حضور حماس به "احمد بحر" معاون رئيس پارلمان فلسطين خلاصه مي شود.

به گزارش اين روزنامه چاپ لندن، يك ديپلمات عربي كه خواست نامش فاش نشود، اعلام كرد: چند كشور عربي نخواستند دراين كنفرانس در سطح وزيران شركت كنند و پايين آمدن سطح نمايندگي كشورهاي عربي اساسا به اعلام حضور "ليوني" دراين كنفرانس بر مي گردد.

همچنانكه لبنان نيز بعد از اعلام مشاركت وزيرامورخارجه اسرائيل دركنفرانس بين المللي "دمكراسي هاي جديد"، حضور درآن را تحريم كرد و "فوزي صلوخ" وزير امورخارجه اين كشوراعلام كرد به علت حضور همتاي اسرائيلي اش در اين كنفرانس شركت نمي كند.

به گزارش خبرگزاري امارات( وام)، مجلس شوراي عربستان نيز عصر روز گذشته به علت شركت نكردن در كنفرانس دمكراسي هاي جديد عذرخواهي كرد.

قراراست دراين كنفرانس بين المللي كه از روزگذشته آغازشده است و به مدت 4 روز نيز ادامه مي يابد ، مسائل و موضوعاتي مرتبط به مسئله دمكراسي درسطح جهاني و همچنين روند اصلاحات و دولت هوشمند، وضعيت زنان ، آزادي ، رشد وپيشرفت و مبارزه با فقر مورد بررسي قرار گيرد.